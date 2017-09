Aplicativo que mostra menor preço no varejo recebe prêmio nacional

A solução Menor Preço do Nota Paraná, desenvolvida em parceria entre a Celepar e a Secretaria da Fazenda, foi um dos vencedores da 16ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov 2017), na categoria e-Serviços Públicos, entre os 89 projetos inscritos.

A cerimônia de premiação ocorreu na quarta-feira (13), durante a solenidade de abertura do 45º Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (SECOP), em Porto de Galinhas (PE).

O prêmio e-Gov, que está na sua 16ª edição, tem por objetivo reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico nas administrações públicas federal, estaduais e municipais. Além disso, busca divulgar iniciativas de modernização da gestão pública que reflitam em benefícios aos cidadãos, pelo uso das tecnologias da informação e comunicação.

APLICATIVO - O Menor Preço do Nota Paraná, conhecido pelos cidadãos paranaenses como Menor Preço, é um aplicativo que permite ao usuário pesquisar o menor preço de um produto em mais de 109 mil estabelecimentos participantes no Estado do Paraná. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda emitindo a nota fiscal. Diariamente são mais de 4,5 milhões de notas fiscais emitidas.

O aplicativo móvel está disponível gratuitamente para as plataformas iOS e Android, e utiliza as informações do item das notas fiscais, autorizadas no Estado do Paraná, para realizar o comparativo de preços em diversos estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS. Desde seu lançamento, em novembro de 2016, este aplicativo teve mais de 393 mil downloads e mais de 22 milhões de acessos (registrados via google analytics), obtendo nota de referência 4,3 na Google Play e de +4 na Apple Store, em mais de 1.400 avaliações.

Para o cidadão a utilização do aplicativo propicia economia no valor de aquisição do produto e na economia de tempo com a pesquisa prévia do endereço do estabelecimento onde o produto procurado está sendo comercializado pelo menor preço.

Clique AQUI e confira todos os premiados em 2017.