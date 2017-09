Seminário debate processos de inovação na agropecuária

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) promove nesta quinta-feira (14), em Santa Tereza do Oeste, na região Oeste do Paraná, o III Seminário Paranaense de Agroinovação.

O evento procura discutir como acelerar o desenvolvimento regional fomentando a inovação na agropecuária, unindo também outros segmentos, como os setores de alimentos, saúde, energia, logística e automação.

O seminário acontece na Estação/Polo Regional do Iapar em Santa Tereza do Oeste e tem o objetivo de integrar universidades, centros de pesquisa, empresas, governo e sociedade.

Serão apresentadas as experiências dos três parques tecnológicos da região – Fundetec de Cascavel, Biopark de Toledo e o PTI de Foz do Iguaçu –, além do Sistema Regional de Inovação do programa Oeste em Desenvolvimento, que compõem os principais ambientes de inovação do Oeste do Paraná.

