UEL retoma aulas do segundo semestre nesta quinta-feira

Os mais de 18 mil estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retomam as aulas do segundo semestre letivo de 2017 nesta quinta-feira (14). As atividades prosseguem até 10 de fevereiro do próximo ano, com reposição integral das aulas, totalizando 106 dias letivos. Haverá recesso acadêmico de final de ano de 23 de dezembro de 2017 a 7 de janeiro de 2018.

Segundo a pró-reitora de graduação, Sueli Ruffini, as atividades do período letivo de 2017 seguem até o final de fevereiro com aplicação dos exames finais. “O calendário de 2018 está bem próximo da normalidade”, afirmou.

Ela explicou que, caso não haja imprevistos, o período letivo de 2018 deve iniciar entre o final de março e o começo de abril. Nos anos anteriores, com o período normal, as aulas começaram no início de março. O calendário do ano letivo de 2018 será definido após avaliação pela Câmara de Graduação para ser referendado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Ainda não está definida uma data para a votação.

OBRAS - A estrutura do Câmpus Universitário foi melhorada para receber os estudantes neste segundo semestre. Aproximadamente 25 mil metros quadrados da malha viária foram recuperados. Os pontos mais críticos receberam correção do asfalto, com a retirada da camada de substrato para recape. Já os trechos menos danificados foram recapeados.

Na próxima semana as vias receberão novas pinturas e sinalizações. Foram investidos R$ 1,2 milhão para recuperação nestas obras. Os recursos são do Fundo Paraná.

O prefeito do Câmpus Universitário, Dari de Oliveira Toginho, destaca que outra melhoria é a aquisição de quatro novas motocicletas para a Divisão de Segurança. Foram investidos R$ 65 mil para compra e customização das motos que deverão melhorar o trabalho das equipes.

RESTAURANTE - Segundo a diretora do Serviço de Bem Estar à Comunidade (Sebec), órgão responsável pelo Restaurante Universitário (RU) da UEL, os orçamentos são fechados mensalmente mediante solicitação à Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), que repassou o orçamento integral. Com isso, a alimentação está garantida no almoço e no jantar neste reinício de aulas.

No primeiro dia de aula os estudantes terão no cardápio arroz, feijão, carne em tiras, salada de acelga, bolinho de arroz, fruta, refresco e opção vegetariana (proteína textura de Soja, além de arroz integral.

PASSE LIVRE - O benefício da gratuidade do transporte público está garantido aos estudantes da UEL neste segundo semestre. A renovação do benefício será automática. Somente os alunos que tiveram alteração nos horários dos cursos deverão ir ao ponto de venda da Grande Londrina para renovar o documento (Rua Quintino Bocaiuva, 351).

Eles deverão apresentar comprovante dos horários do segundo semestre devidamente carimbado pela secretaria do departamento do curso, comprovante de residência e a carteirinha atual. O ponto de venda funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.