Paraná tem 50 mil alunos na 2ª fase da Olimpíada de Matemática

Cinquenta mil alunos de escolas públicas do Paraná estão classificados para a segunda fase da Olimpíada de Matemática (Obmep), edição 2017. As provas serão realizadas neste sábado (16), às 14h30, em escolas de todo Paraná. A Olimpíada é voltada a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ao ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais, federais e, neste ano, escolas privadas de todo Brasil. O objetivo é promover o estudo da Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica.

O professor de Matemática e técnico do Departamento de Educação Básica (DEB) da Secretaria de Estado da Educação, Abimael Fernando Moreira, destaca que a Olimpíada pode ajudar os estudantes a olhar a disciplina de Matemática como algo interessante e relacionado com a vida prática. “A matemática ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico, podendo contribuir para que os estudantes resolvam problemas do dia a dia. Não deve ser vista como algo difícil ou maçante”, comenta o professor.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), sendo que um dos objetivos é incentivar o estudo na área de Matemática. Mais informações sobre a segunda fase da Obmep estão disponíveis nos sites: www.obmep.org.br/ e www.obmep.org.br/mapa_2afase_2017_content.htm.

MEDALHAS - No ano passado, os estudantes da rede estadual de ensino conquistaram 429 medalhas. Foram 45 medalhas de ouro, 117 de prata e 267 de bronze. Além dos medalhistas, 3.066 estudantes receberam menções honrosas pela participação.