Paraná busca o bicampeonato nos Jogos Escolares da Juventude

O Paraná vai buscar o bicampeonato dos Jogos Escolares da Juventude, etapa de 12 a 14 anos, que acontece em Curitiba. A delegação paranaense sagrou-se campeã geral da competição em 2016. Abertos oficialmente nesta terça-feira (12), os Jogos Escolares da Juventude reúnem na capital paranaense mais de 4.000 atletas de cerca de 1.400 escolas públicas e particulares de todo o Brasil. É a maior competição escolar do país. As competições começam nesta quarta-feira e seguem até o dia 21 de setembro.

O Paraná defende o título com 163 atletas - a maior equipe entre todos os estados, em 13 modalidades esportivas: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol e vôlei.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e contam com o apoio do Governo do Estado do Paraná e da Prefeitura de Curitiba.

LOCAIS - Vinte locais de competição recebem os atletas, sendo 16 em Curitiba, duas em São José dos Pinhais e outras duas em Pinhais. O Centro de Convivência e o restaurante oficial do evento foram instalados no Ginásio do Tarumã, que passou por amplas reforma e modernização feitas pelo Governo do Estado e foi recentemente reinaugurado pelo governador Beto Richa.

ESTRELAS - Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram estrelas de nível mundial, a exemplo da campeã olímpica no judô, Sarah Menezes, e da campeã mundial da natação, Etiene Medeiros, que neste evento fará parte do time de embaixadores, formado por atletas de renome mundial.

Ela participou nesta terça-feira (12) da coletiva de imprensa ao lado de outros embaixadores, estrelas do esporte nacional, como Emanuel Rego, campeão olímpico e maior vencedor da história do vôlei de praia, Fabiana Murer, campeã mundial e pan-americana no salto com vara, e do judoca Tiago Camilo, campeão mundial e medalhista de prata na Olimpíada.

Também participaram da coletiva o secretário estadual do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício; o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Marcello Richa, e Edgar Hubner, diretor-geral dos Jogos Escolares da Juventude e gerente-geral de Juventude do Comitê Olímpico do Brasil (COB). "O Paraná mais uma vez mostra a sua força”, disse o secretário Douglas Fabrício. “Nossos atletas começaram sua caminhada em cada colégio, cada município, e agora vão mostrar o talento nestes que são os maiores jogos da América Latina”, afirmou. “O esporte é uma importante ferramenta de inclusão. É uma honra, um orgulho enorme receber jovens de todo o Brasil”, disse o secretário municipal, Marcello Richa.

Emanuel Rego, três vezes medalhista olímpico de vôlei de praia (ouro em Atenas 2004, prata em Londres 2012 e bronze em Pequim 2008), lembrou que também começou a praticar esportes na escola. “Na minha época era bem diferente. As disputas eram entre seleções estaduais. Hoje são equipes e representantes de cada escola, o que fez com que a competição crescesse e se tornasse esse evento grandioso que é hoje”, disse ele.

TALENTO OLÍMPICO DO PARANÁ - Dos 163 atletas que representarão o Estado durante os Jogos, 53 são bolsistas do Talento Olímpico do Paraná - TOP 2020, o maior programa de bolsa-atleta do País. É realizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo, com patrocínio da Copel. Em 2016, na etapa 12 a 14 anos, 60% das medalhas conquistadas pelos atletas paranaenses foram de bolsistas do TOP.

GINÁSIO DO TARUMÃ - No Centro de Convivência, montado no Ginásio do Tarumã, os jovens contarão com programação recreativa especial. O espaço conta com lan house, biblioteca, exposição de medalhas, troféus, Tocha Olímpica e uniformes do Time Brasil, uma atração interativa denominada “Formando campeões”, clínica de dança, um painel interativo de LED, estandes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), com ações sobre o jogo limpo e um espaço com mesas de totó e uma mesa de tênis de mesa.

Mais informações em: www.cob.org.br/pt/jogos-escolares