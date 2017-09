Inscrições para Prêmio Sercomtel de Inovação vão até segunda-feira

Terminam na próxima segunda-feira (18) as inscrições para o 2º Prêmio Sercomtel de Inovação, promovido pela Sercomtel Participações, em parceria com o Sindicato da Indústria da Tecnologia da Informação do Paraná (Sinfor-PR). O concurso distribui R$ 24 mil em dinheiro para os autores dos projetos e seus tutores.

O concurso é voltado a estudantes que estejam matriculados no último ano em instituições de ensino superior do Paraná, de qualquer curso, ou graduados com trabalhos de conclusão apresentados entre os anos de 2014 e 2016. Os projetos precisam ser inéditos.

“O grande objetivo é poder incentivar a realização de trabalhos inovadores e estimular a pesquisa acadêmica na área de tecnologia de informação e comunicação no nosso Estado”, diz o gerente administrativo financeiro da Sercomtel Participações, Carlos Pelegrini.

PROJETOS – Os estudantes podem inscrever trabalhos individuais ou em grupo de até cinco pessoas. No total, três projetos são premiados com base em alguns critérios. “Verificamos o quão relevante é a ideia, seu caráter inovador, sua consistência e a sua aplicabilidade no mercado”, conta o presidente do Sinfor-PR, Marcus von Borstel.

Os projetos devem ser enviados por meio do formulário de inscrições no site www.premiosercomtelinovacao.com.br. Neste endereço também está o regulamento com todos os detalhes do concurso.

PREMIAÇÃO - O primeiro colocado recebe R$ 12 mil, sendo R$ 7 mil para os autores e R$ 5 mil para o orientador; o segundo lugar ganha R$ 8 mil, sendo R$ 5 mil para os autores e R$ 3 mil para o orientador; e o terceiro leva R$ 4 mil, sendo R$ 3 mil para os autores e R$ 1 mil para o orientador.

Todos os trabalhos inscritos serão expostos no Eco.TIC 2017, considerado o maior evento de tecnologia da informação e comunicação do Brasil, que acontece em Londrina, no Norte do Paraná, nos dias 18 e 19 de outubro deste ano.

A divulgação dos três projetos selecionados e a entrega da premiação ocorrem no dia 21 de outubro, às 21 horas, durante um evento com empresários do setor de TIC de todo o Paraná.