Agricultores familiares de Cruz Machado e Palmeira recebem novas moradias

Pequenos produtores rurais de Cruz Machado, no Sul do Estado, e Palmeira, nos Campos Gerais, receberam nesta sexta-feira (14) as chaves de 33 novas casas construídas dentro de suas propriedades. As moradias de 47 metros quarados receberam R$ 940 mil de investimentos através de uma parceria de trabalho do Governo do Paraná com o Governo Federal e prefeituras.Com os subsídios do poder público, os agricultores familiares, que possuem renda anual de até R$ 15 mil, pagarão apenas 4% do valor do imóvel, dividido em quatro prestações anuais de R$ 285. O financiamento é gerenciado pelo Banco do Brasil através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).Uma das famílias beneficiadas em Palmeira, onde foram entregues nove unidades, é a da produtora agrícola Marli Ramos, de 55 anos, e o marido, Lucas Kruchewski, de 58. O casal mora na mesma propriedade desde a década de 1970, onde precisaram transformar um antigo depósito de madeira em casa.“Era uma situação complicada, porque era uma moradia bem rústica, sem acabamento e com problemas sanitários”, relata Lucas. “Agora melhorou bastante, essa casa é um sonho realizado”, completa Marli.TRABALHO INTEGRADO – O projeto contou com a assessoria técnica da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), responsável pela elaboração do projeto construtivo e fiscalização das obras. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e a Emater fizeram o acompanhamento social das famílias durante o cadastramento e seleção dos beneficiários até a entrega das chaves.De acordo com o superintendente de Regularização Fundiária da Cohapar, Sylvio Monteiro Neto, o modelo de gestão de projetos adotado pela companhia é um dos fatores que contribui para o sucesso da política habitacional do Governo do Estado. “Desde 2011 mais de 13 mil famílias rurais de todo o Paraná conquistarem melhores condições de moradia”, comenta. “Isso é reflexo da atenção com que o setor tem sido tratado pelo Governo Estadual”.Para o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, o envolvimento dos órgãos públicos dos diferentes níveis de governo foi vital para concretizar a iniciativa. “Temos mais 38 casas rurais protocoladas junto com a Cohapar em análise pelo Governo Federal e vamos lutar para conseguir mais investimentos”, conclui o prefeito.Estiveram presentes nos eventos de entrega o prefeito e o vice-prefeito de Cruz Machado, Euclides Pasa e Ronaldo Gitica e o gerente do Banco do Brasil Carlos Eduardo Prechlhak.Cidades: Palmeira, Cruz MachadoTAGSBeto Richa, entrega da casa própria, Cruz Machado, PalmeiraSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: