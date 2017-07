Novo portal de notícias do Governo do Paraná entra no ar na segunda-feira

Publicado em 14/07/2017 17:00

A Agência de Notícias do Paraná (AEN) lança na próxima segunda-feira (17) o seu novo site, que foi reformulado para se tornar um portal de notícias voltado a toda população paranaense. Com design responsivo, que se adapta a diferentes dispositivos, o portal tem um layout mais atrativo para o público. As notícias são segmentadas por região e o usuário também tem acesso a conteúdos de vídeo, rádio e imagens, que passam a ter mais destaque na nova página.A agência publica notícias das ações do Governo do Estado com informações das 17 Secretarias de Estado, autarquias, universidades e empresas públicas do Paraná. Neste ano, a página teve uma média de 11,9 mil acessos diários. "Com uma arquitetura mais amigável, que facilita a navegação, o novo site da Agência de Notícias do Paraná vem dentro de uma linha de ação que o Estado tem desenvolvido nos últimos anos para facilitar a prestação de serviços e o acesso à informação", afirma o secretário de Estado da Comunicação Social, Deonilson Roldo. "A modernização constante é uma exigência do meio digital. O governo está sintonizado com a expectativa das pessoas que buscam informações nos canais governamentais", ressaltou.Com o novo formato, as notícias ficarão mais focadas e objetivas, dentro do perfil de quem acessa a internet. Além disso, as campanhas publicitárias do Governo do Estado irão direcionar o público para a página, para ampliar o acesso do público. O portal da agência funcionará como um espelho para os demais sites do governo, que também serão reformulados.O coordenador da Agência de Notícias do Paraná, Silvio Lohmann, explica que a reformulação busca aproximar a população das ações do governo e ampliar a transparência das ações do Governo do Estado. "A ideia é que as pessoas tenham acesso facilitado às notícias e às informações que são de interesse público. Junto ao Portal da Transparência, a Agência de Notícias permite que o governo fique ainda mais aberto para a sociedade", afirma.O jornalista Francisco José de Assis, idealizador do novo portal, afirma que o diferencial da agência é a publicação, em um só lugar, de matérias de todas as regiões do Estado. "Com apuração bem feita, informação de qualidade e compromisso com a verdade, a Agência de Notícias consegue falar de assuntos que afetam a população de todo o Paraná. Hoje, os veículos locais focam mais em suas regiões", explica.– A reformulação do portal da Agência de Notícias faz parte de um projeto maior do Governo do Estado de ampliar a oferta de serviços pela internet. Chamada de Governo Digital, a iniciativa é inédita no País e pretende utilizar a tecnologia para aproximar o cidadão e facilitar a execução dos serviços públicos.Enquanto a página da agência vai concentrar todas as notícias do governo, o Portal do Cidadão (www.pr.gov.br) funcionará como um portal de serviços. A ideia é que as pessoas se cadastrem e tenham acesso a diferentes serviços públicos. "Vamos facilitar a vida do cidadão para que ele resolva a sua vida no teclado do computador ou na tela de seu smartphone, sem precisar se locomover para buscar os serviços de balcão", afirma Roldo. "Com isso, queremos ampliar os níveis de transparência do Estado", salientou.O diretor-presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, explica que o Paraná se preparou ao longo dos anos para melhorar o setor de tecnologia da informação e ampliar os canais tecnológicos do Estado. "Desde o início da atual gestão, estamos planejando essa evolução. Um exemplo é o Portal da Transparência, que é alimentado com base nas informações de busines inteligence e dos demais aplicativos que rodam no Estado", afirma.Alguns órgãos, como o Detran-PR, a Polícia Civil e a Junta Comercial, já oferecem uma série de serviços pela internet. O Portal da Transparência do Governo do Estado, que informa todos os gastos do Executivo, incluindo os salários dos servidores, também foi reformulado para ampliar o acesso do público e a transparência das ações de governo.