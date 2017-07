Copel lança campanha para incentivar adesão à fatura digital

Publicado em 14/07/2017 15:20

A Copel lançou uma campanha para incentivar a adoção da fatura digital de energia, encaminhada por e-mail. O objetivo é reduzir o impacto ambiental do consumo de papel das faturas impressas, além de oferecer agilidade ao cliente para pagar, consultar ou arquivar o documento.“Cada vez mais pessoas estão aderindo às tecnologias digitais e preferindo sistemas mais ágeis e práticos”, disse o diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali. “Adicionalmente, a fatura digital substitui o papel e reduz o impacto no meio ambiente, mas também pode servir como comprovante de endereço caso haja necessidade”, acrescentou.A campanha de adesão à fatura digital inclui mensagens em rádio, e-mail e divulgação nas redes sociais. Consumidores de todas as classes – residencial, comercial, industrial, rural, entre outras – podem recebê-la.A fatura digital pode ser acessada no próprio e-mail, sem necessidade de entrar no site da empresa para fazer o pagamento. Até o fim do ano, a Copel também passará a oferecer a opção de pagamento pelo celular ou smartphone, por meio do envio do código de barras via mensagem SMS.Para garantir o recebimento da fatura, é importante manter o cadastro na Copel atualizado, em especial o endereço de e-mail do titular ou do responsável pelo pagamento da conta.COMO ADERIR - Para receber a fatura por e-mail, o usuário deve acessar a Agência Virtual da Copel em www.copel.com. Ao entrar na página – mediante login e senha – a opção de aderir à fatura digital aparecerá na primeira tela.O consumidor também pode baixar gratuitamente o aplicativo Copel Mobile, que traz os principais serviços disponíveis na Copel e em breve passará a oferecer a opção de fatura digital.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: