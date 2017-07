E-Paraná abre 110 vagas para jornalistas e demais profissionais de comunicação

Publicado em 14/07/2017 14:30

A E-Paraná Comunicação, serviço social autônomo vinculado por cooperação à Secretaria de Estado da Comunicação Social, publica nesta quarta-feira (19) um novo teste seletivo para provimento de vagas. São 110 vagas para diversas áreas de comunicação, como jornalismo e radialismo, e área administrativa, de nível superior, médio e técnico. Os salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 4,2 mil e os profissionais serão contratados sob regime celetista.O teste seletivo, agora liberado pelo Tribunal de Contas do Estado, possibilita que os candidatos que já haviam se inscrito para a prova anterior - e não solicitaram ressarcimento - possam aproveitar o valor já pago para participar do teste seletivo atual, mas deverão refazer sua inscrição no novo edital.O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste (FAU/Unicentro). O edital com o cronograma do concurso, informações relacionadas ao teste e os requisitos para inscrição podem ser consultados em www.concursosfau.com.br a partir desta quarta-feira (19).INSCRIÇÕES E PROVAS - As inscrições e datas das provas estarão disponíveis no Edital, a partir do dia 19/07/2017. Além das provas objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, também haverá prova discursiva de conhecimentos específicos, avaliação de títulos, pontuação para formação acadêmica e tempo de experiência.E-PARANÁ COMUNICAÇÃO - A E-Paraná Comunicação é um Serviço Social Autônomo, de interesse público e sem fins lucrativos, que teve sua instituição autorizada pela Lei Estadual nº 17.762/2013, com o objetivo de promover a comunicação pública por meio de conteúdos e produções com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas, informativas e de utilidade pública.O processo seletivo é uma das etapas de estruturação da E-Paraná Comunicação (EPR Comunicação), que tem por missão institucional a promoção e o desenvolvimento da comunicação do Estado do Paraná através de ações de fomento à comunicação pública e da prestação de serviços de criação, produção e distribuição de material audiovisual e noticioso, com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas, informativas e de utilidade pública.Foi concebida em um novo modelo de gestão da Comunicação do Estado Paraná, em conjunto com a SECS e a RTVE.