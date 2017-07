Governo entrega casas e garante asfalto em 85% das ruas de Cidade Gaúcha

Publicado em 14/07/2017 13:39

O município de Cidade Gaúcha, no Noroeste do Paraná, recebeu nesta sexta-feira (14) um empreendimento habitacional que atende a 184 famílias. O governador Beto Richa fez a entrega das chaves para os novos moradores do Residencial Palmital.Richa também autorizou R$ 3 milhões para a prefeitura pavimentar e fazer recape em ruas da cidade. Além disso, o governador repassou viaturas policiais para Cidade Gaúcha e para os municípios de Tapira e Rondon.No evento, o governador ressaltou a importância do programa habitacional do Estado, salientando que é a maior da história. “São 80 mil moradias, das quais 13 mil rurais. Somando regularização fundiária e urbanização de áreas, chegamos a mais de 100 mil famílias atendidas”, disse Richa.Ele também destacou a abrangência das ações do Estado para levar novas moradias para todo o Paraná. “Temos projetos em todos os municípios, que vão garantir às famílias uma vida melhor, mais segura e mais digna”, afirmou.O presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, disse que o desempenho do Paraná nesta área faz da Cohapar um destaque nacional. “Isso só é possível porque habitação é prioridade do governo estadual”.O casal Elias Macedo (39) e Juliana Rocha (33), como a maioria das 184 famílias do Residencial Palmital, pagava aluguel. A partir deste mês, o dinheiro irá para as prestações da casa própria. “Agora é um investimento, uma moradia que vai ficar para os nossos filhos”, disse Elias. As prestações variam entre R$ 280 a R$ 390 ao mês, valores menores do que a média do aluguel na cidade.O Residencial Palmital, de R$ 11,9 milhões, foi financiado com recursos do FGTS e construído em um trabalho integrado do Governo do Paraná com o Governo Federal e prefeitura, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Os valores acessíveis da prestação são possíveis graças aos subsídios do programa e as contrapartidas estadual e municipal.Dos R$ 3 milhões que serão investidos em melhoria urbana, R$ 1,5 milhão é a fundo perdido, pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano, e mais R$ 1,5 milhão financiado pelo Governo do Estado.O prefeito de Cidade Gaúcha, Alexandre Lucena, explicou que as obras de recape asfáltico serão feitas em 22 ruas de diversos bairros. Já a pavimentação faz parte do projeto de alcançar 100% de asfalto no município. “Com esse recurso liberado hoje chegaremos a 85%”, disse ele.“Temos uma relação ótima com o Governo do Estado. Além dos recursos liberados hoje, foram repassados recentemente R$ 240 mil para compra de duas vans para o transporte de pacientes”, contou.Participaram da solenidade os deputados estaduais Jonas Guimarães e Luiz Claudio Romanelli, o gerente da Caixa Econômica Federal em Cidade Gaúcha, Erasmo César Ribeiro Martins; o coordenador da regional da Cohapar em Umuarama, Nelson Bigeski, e o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Cidade Gaúcha, Edson Aparecido Passamani Lucena.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: