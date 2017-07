UEM tem 17.935 candidatos inscritos no Vestibular de Inverno

Publicado em 14/07/2017 10:50

A Universidade Estadual de Maringá inicia neste domingo (16) as provas do Vestibular de Inverno 2017, com 17.935 inscritos. A entrada em sala será autorizada a partir das 8h20. As provas seguem até terça-feira.Dos inscritos, 12.257 farão as provas em Maringá nos seguintes locais: UEM, Unicesumar, Pontifícia Universidade Católica, Faculdade Cidade Verde, Faculdade Maringá e Faculdade de Engenharias e Arquitetura.Também serão aplicadas provas em Apucarana, para 1.488 candidatos; em Umuarama (1.207), Cianorte (877), Paranavaí (869), Campo Mourão (547), Goioerê (283), Ivaiporã (312) e Cidade Gaúcha.Mais de 1.300 pessoas estão envolvidas com a realização deste concurso, entre fiscais, pessoal de limpeza e de apoio. Os fiscais, em sua maioria, já receberam o treinamento.A UEM abriu 1.492 vagas em 62 cursos de graduação. Foram reservadas 20% das vagas para o sistema de cotas sociais, que beneficia candidatos cuja renda familiar não ultrapasse a 1,5 salário mínimo. No total são 287 vagas reservadas para este sistema.Do total de inscritos, 80% são do Paraná, dos quais 34% residem em Maringá. Outros 15% dos candidatos vêm do estado de São Paulo e os 5% restantes dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.A maior parte (42,62%) cursou o ensino fundamental em escola pública e 40,51% integralmente em escola particular. Já no ensino médio as posições se invertem: 50,5 % estudaram integralmente em escola particular e 40,4% em escola pública.A lista dos aprovados será divulgada no dia 25 de agosto, às 10 horas, pela internet. Os aprovados deverão efetivar a matrícula entre os dias 5 e 6 de fevereiro de 2018, também pela internet.