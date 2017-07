Tecpar conquista o Troféu Bronze no Prêmio de Qualidade em Gestão

Publicado em 14/07/2017 10:30

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) conquistou o Troféu Bronze no Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão (PPrQG), na categoria Rumo à Excelência (Nível III – 500 pontos), do Modelo de Excelência da Gestão (MEG). O prêmio, entregue na noite desta quinta-feira (13), em Curitiba, tem como objetivo reconhecer as melhores práticas de gestão criadas ou adotadas por organizações.Participaram 24 organizações em três categorias, com a apresentação de relatório de gestão que aponta o que a empresa faz para promover a busca da qualidade, produtividade e competitividade. A cerimônia de entrega aconteceu no Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), que promove a premiação.O diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, que recebeu o prêmio das mãos de Anderson Luiz da Luz, diretor de Operações do IBQP, ressaltou que o modelo de gestão do instituto já foi reconhecido em outras ocasiões e atende o que determina a Lei Federal 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública.Felix pontuou ainda que desde 2011 o instituto adota o modelo de gestão baseado em parâmetros internacionais e por essa razão o Tecpar já implantou o que é preconizado na legislação. "Já realizamos há anos a atualização periódica do Planejamento Estratégico, com definição de metas e indicadores", afirmou. Segundo ele, desde a promulgação da Lei 13.303, essa prática passou a ter força de lei. Receber a premiação é um reconhecimento de que o Tecpar está comprometido com a sociedade paranaense", acrescentou.O diretor-presidente do IBQP, Sandro Vieira, afirmou que o prêmio apoia a promoção da competitividade e produtividade das empresas paranaenses. "Ao se inscrever para o prêmio, a empresa recebe visita de examinadores e é avaliada por uma banca julgadora. No fim, ela recebe um relatório que aponta as sugestões de melhorias no processo para torná-la mais competitiva", salientou.O PPrQG é um processo de reconhecimento da excelência na gestão das organizações sediadas no Estado do Paraná, estruturado nos critérios Primeiros Passos para a Excelência (Nível I – 125 pontos), Compromisso com a Excelência (Nível II – 250 pontos) e Rumo à Excelência (Nível III – 500 pontos) do Modelo de Excelência da Gestão – MEG.O prêmio é promovido pelo IBQP, por meio do Movimento Paraná Competitivo, tendo como patrocinadores a Itaipu Binacional e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), com o apoio da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), Movimento Brasil Competitivo (MBC) e Rede da Qualidade, Produtividade e Competitividade (QPC).