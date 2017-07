Programa ID Jovem é lançado em Umuarama

Publicado em 14/07/2017 10:20

O programa ID Jovem foi lançado nesta quinta (13), em Umuarama. O evento organizado pela Assessoria Especial de Juventude e pelo Núcleo Regional de Educação de Umuarama contou com a participação de cerca de 250 pessoas entre diretores, presidentes dos grêmios estudantis e funcionários dos Centros de Referências Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de 35 municípios da região.O Identidade Jovem permite que jovens em situação de vulnerabilidade que integram famílias com renda de até dois salários mínimo sejam beneficiados com meia-entrada para eventos culturais, esportivos e de lazer, além da reserva de duas vagas gratuitas e duas com desconto nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual.“O ID Jovem é um programa importante para muitos jovens que não têm acesso à cultura, entretenimento e turismo. Vendo a grande participação dos grêmios de alunos aqui em Umuarama temos a certeza que a adesão ao benefício terá um significativo crescimento em toda região”, disse o assessor especial de Juventude do Governo do Estado, Edson Lau Filho.No Paraná, existem mais de 800 mil jovens aptos a utilizar esse benefício. Por isso, servidores são capacitados para que se tornem multiplicadores e possam levar o ID Jovem a todos os municípios do Paraná. Apenas em Umuarama são 4.296 jovens beneficiados pelo programa.Para o lançamento em Umuarama, participaram da capacitação servidores públicos de Cidade Gaúcha, São Manoel do Paraná, Cruzeiro do Oeste, São Pedro do Paraná, Umuarama, Tapejara, Rondon, Guaporema, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Planaltina do Paraná, Paraíso do Norte, Maria Helena, Nova Olímpia, Esperança Nova, Xambrê, Iporã, Perobal, Douradina, Tapira, Pérola, Loanda, Porto Rico, Amaporã, Tuneiras do Oeste, Alto Piquiri, Cafezal do Sul, Altônia, Alto Paraíso, Francisco Alves, Indianópolis, Ivaté e Japurá.Podem participar do programa jovens de 15 a 29 anos que integrem famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que deve estar atualizado há pelo menos 24 meses. O governo federal disponibiliza aos beneficiários a possibilidade de emissão do cartão de identificação no site www.caixa.gov.br/idjovem O representante da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), Hermes Hildebrand, informou que, em breve, o programa ID Jovem deve trazer mais benefícios, como a dispensa de taxa de inscrição em concursos públicos e ampliação das modalidades de transporte interestaduais.No Paraná, as próximas capacitações serão em Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava e Ponta Grossa.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: