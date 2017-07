Famílias de Alto Paraná recebem novas casas

Publicado em 13/07/2017 18:20

Quarenta famílias de Alto Paraná, no Noroeste do Estado, receberam novas casas nesta quinta-feira (13). As chaves das moradias foram entregadas por representantes do Governo do Paraná, Governo Federal e prefeitura, parceiros na construção do empreendimento que recebeu investimentos de R$ 1,4 milhão em recursos do programa Minha Casa Minha Vida.O projeto atende famílias que residiam em condições precárias ou pagavam aluguel. Como o público é composto por pessoas em situação de vulnerabilidade social, os imóveis foram totalmente custeados pelo poder público, sem cobrança aos novos moradores.FIM DO ALUGUEL – Uma das famílias beneficiadas foi a da aposentada Dejanira Reis, de 59 anos. Ela e o marido sempre pagaram aluguel para morar em Alto Paraná, onde estão há 25 anos. Com os R$ 300 mensais que economizará morando na casa própria, ela pretende investir em melhorias no novo lar e em uma reserva de emergência para o casal."Primeiro nós vamos fazer um muro e depois vamos guardando o resto porque a gente não sabe o dia de amanhã", comenta. "Eu nunca tive uma casa, então isso aqui é uma dádiva que Deus colocou na nossa vida", comemora Dejanira.Para Maria Helena Crepaldi, de 38 anos, a entrega das chaves significa mais independência para a família. Após diversas mudanças nos últimos anos, ela, o marido e os sete filhos estavam morando de favor em um cômodo atrás de um bar. "Graças a Deus eu tenho uma casa no meu nome, um lugar para gente morar sem depender de ninguém", comemora.TRABALHO INTEGRADO – Para viabilizar o projeto, o Governo do Estado, através da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), fez um aporte adicional de R$ 5 mil por imóvel, totalizando investimento de R$ 200 mil. A participação estadual contou ainda com a instalação subsidiada dos sistemas de energia elétrica, pela Copel, e de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto pela Sanepar.Segundo o diretor de Serviços Governamentais da Cohapar, Alceu Swarowski, os investimentos em habitação popular promovem a melhoria da qualidade de vida da população. "É um grande esforço do nosso Governo para garantir morarias de qualidade para as famílias, seus filhos e netos", afirma.Para assegurar que o público atendido pelo projeto não arcasse com nenhum custo, a prefeitura doou os terrenos às famílias e executou obras de infraestrutura complementar no residencial.Para o prefeito de Alto Paraná, Altamiro Santana, a forma conjunta de atuação dos órgãos governamentais foi fundamental para o sucesso do projeto. "Este é um sonho realizado não apenas das famílias, mas também para nós da administração pública. É uma grande conquista para a cidade", destaca o prefeito.