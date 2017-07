Hospital Universitário de Ponta Grossa oferece cursos de formação em saúde

Publicado em 13/07/2017 16:00

O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG) vai ofertar, em agosto, cursos de formação em saúde em 11 áreas. A iniciativa da Diretoria Acadêmica e do Centro de Estudos do HU tem o objetivo de compartilhar com a comunidade o conhecimento adquirido pelos profissionais que atuam no hospital, através de abordagens práticas que simulam o atendimento e aprofundam os conhecimentos da graduação.Trata-se da primeira vez que o HU-UEPG oferta cursos de formação em saúde, diz o diretor-geral do HU-UEPG, Everson Augusto Krum, observando que a intenção é ampliar a iniciativa. "Este será um teste para que no próximo ano possamos ampliar o ensino no hospital. Vamos utilizar os cursos para difundir o nosso conhecimento. Serão utilizadas as experiências que o HU-UEPG obteve com a formação dos residentes multiprofissionais, modalidade de residência pioneira na região".A programação inicia em 19 de agosto, com o curso em Doulas (profissional que dá suporte físico e emocional à gestante em trabalho de parto). Também serão ofertados cursos de formação em princípios básicos de ressonância nuclear magnética, reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador externo automático, odontologia hospitalar neonatal, suporte avançado de vida, ventilação mecânica básica, reações adversas a medicamentos, trauma: avaliação primária e secundária, noções básicas de odontologia hospitalar, tomografia computadorizada em cirurgia oral e estomatologia.Além dos cursos voltados aos profissionais da saúde, o HU-UEPG também vai disponibilizar a formação em primeiros socorros aberta à comunidade. A inscrição será gratuita e as aulas serão baseadas em cenários interativos, onde os alunos simulam o atendimento ao paciente em uma situação de urgência/emergência. A formação em primeiros socorros acontece no dia 2/09, das 8h00 às 12h, e conta com 16 vagas disponíveis.Para conferir a programação completa com datas, horários e preços acesse o link: http://hu.uepg.br/noticias/confira-a-programacao-completa-dos-cursos-ofertados-pelo-hu-uepg/CENTRO DE SIMULAÇÃO - Visando ampliar a qualidade de ensino, o HU-UEPG utilizará nos cursos de formação o Centro de Simulação Clínica. O ambiente permite que os profissionais do hospital, acadêmicos da UEPG, e os residentes possam treinar suas habilidades antes da prática com pacientes.A estrutura conta com manequins e equipamentos de última geração, que simulam reanimação cardiopulmonar, manejo das vias aéreas, desfibrilação e tratamento de arritmias, parto normal e até uma ambulância para simular atendimentos emergenciais.O Centro de simulação também possui enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva, Unidades de Pronto Atendimento, duas salas de reunião, um auditório e duas salas de aula. A implantação do espaço atende a uma tendência mundial de ensino.Os inscritos nos cursos ofertados também utilizarão a ótima infraestrutura do HU-UEPG, que conta com ressonância nuclear magnética, 2 tomógrafos, 20 leitos de UTI adulto, Leitos da UTI pediátrica e neonatal e Pronto Atendimento referência em trauma.