Novos sistemas ampliam capacidade do silo público do Porto de Paranaguá

O silo público do Porto de Paranaguá terá sua capacidade ampliada a partir da próxima semana quando entram em operação dois novos sistemas de descarga de caminhões. Os sistemas possuem dois grandes tombadores de carga, os primeiros instalados em silos públicos do País. O investimento é de R$ 22,2 milhões.Com a nova estrutura, o processo fica mais rápido e automatizado. A capacidade de descarga de caminhões vai praticamente dobrar, passando de 400 para cerca de 700 veículos por dia no silo público do porto."Este é mais um investimento que moderniza a estrutura do porto, que agora conta com processos ágeis em todas as suas etapas desde o agendamento do caminhão até o embarque do produto", afirma o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino.SISTEMAS – O investimento consiste em duas balanças de entrada, dois tombadores de 26 metros de comprimento, uma nova moega e duas balanças de saída, além de sistemas de despoeiramento, correias transportadoras e dois elevadores de canecas para o despejo dos grãos.Antigamente, o silo público operava com apenas duas moegas e em cada uma delas cerca de cinco caminhões poderiam descarregar simultaneamente. A operação nas moegas, no entanto, dura de 12 a 20 minutos, dependendo do tipo de grão descarregado.Agora, além da estrutura antiga, que continua operando, os caminhões terão à disposição uma nova moega e os dois tombadores – neste caso, a operação de descarga dura cerca de oito minutos.INVESTIMENTOS - Desde 2011, os Portos do Paraná receberam o maior pacote de investimentos públicos da história. São cerca de R$ 624 milhões em novos equipamentos e obras de reestruturação.Além dos novos tombadores, os shiploaders (carregadores de navios) foram trocados, o cais foi reformado, foram instaladas novas balanças de acesso ao cais e campanhas de dragagem foram realizadas no canal de acesso e nos berços de atracação.