MON promove visita mediada na mostra 66º Salão Paranaense

Publicado em 13/07/2017 14:36

O Museu Oscar Niemeyer (MON) promove neste domingo (16) oficina de monotipia, das 11h às 17h, para o público de todas as idades. Monotipia é uma técnica de impressão simples, que reproduz desenhos em cópias únicas e que cria efeitos imprevisíveis. Neste dia, acontece também visita mediada pelo "66º Salão Paranaense", às 15h.O Salão Paranaense é considerado um dos principais eventos de artes visuais do país. Criado em 1944, acolhe propostas que apontam novos caminhos para as artes visuais. A mostra é composta por 85 obras de 25 artistas selecionados pelo comitê curatorial formado por Cauê Alves, Danillo Villa e Gaudêncio Fidelis, que avaliou, ao todo, 823 projetos.Na quarta-feira (19), o MON oferece entrada gratuita para os visitantes. O público poderá aproveitar e conhecer as exposições que estão em cartaz: "66° Salão Paranaense", "Na oração, que desaterra... a terra, - Em honra ao sagrado", "A vastidão dos mapas - Arte contemporânea em diálogo com mapas da Coleção Santander Brasil", "Circonjecturas", "Irmãos Campana", "Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras da Coleção Itaú Cultural", "Kirchgässner: um modernista solitário", "Obras sob a guarda do MON", "Histórias do acervo MON – em aberto", "Museu em construção", "Cones", Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.A entrada ao MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.ServiçoDomingo no Museu Oscar Niemeyer16 de julho de 2017R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuitaVenda de ingressos: até as 17h30Permanência no museu: até as 18hQuarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer19 de julho de 2017Entrada franca das 10h às 18hProgramaçãoDomingo, 16 de julhoOficina livre com a equipe do EducativoTécnica: monotipiaHorário: 11h às 17hLocal: Sala de Oficina – subsoloMediação com a equipe do EducativoExposição: "66º Salão Paranaense"Horário: 15hLocal: Sala 9Museu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 999.Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h41 3350 4400