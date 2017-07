Projeto da UEM verifica saúde de produtores de uvas de Marialva

Publicado em 13/07/2017 14:30

O projeto “Impactos do cultivo da uva na saúde do produtor e na qualidade da água em propriedades do município de Marialva-PR”, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), tem ajudado os agricultores a se cuidarem mais. A ação tem como principal objetivo a realização de exames e a conscientização acerca do uso de agrotóxicos através de palestras.Com quase 20 anos de experiência no manejo de parreiras, Ana Maria de Souza, 46 anos, uma das dezenas de pessoas beneficiadas pelo projeto. “A gente nunca tem tempo para cuidar da saúde, então sendo aqui pertinho, tudo de graça, vale a pena para saber como vão as coisas”, disse a moradora de Marialva.A iniciativa do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Estadual de Maringá (UEM) é um dos mais de 100 projetos financiados desde o começo de 2017 por meio do programa Universidade Sem Fronteiras (USF). Estas ações são operacionalizadas diretamente pelas sete universidades estaduais do Paraná – Unioeste, Uenp, Unespar, UEL, UEM, UEPG e Unicentro, com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.A bolsista recém-formada em Farmácia Renata Sano Lino explica que a ideia do projeto surgiu a partir da pouca procura dos viticultores por exames para a prevenção de doenças. “Se eles sofrem uma intoxicação aguda procuram ajuda médica, já que os sintomas são bastante fortes e de uma hora para a outra, mas o nosso foco são os problemas crônicos. É preciso ter um acompanhamento ao longo dos anos, pela quantidade de agrotóxicos utilizados na produção da uva, que podem fazer mal com o passar do tempo”, explica.O produtor de uva Dejair Rosa, 55 anos, concorda. “Não sabemos direito o que o veneno causa para a gente, mas acho que causa doenças. Então é importante esse tipo de coisa, já que normalmente sou relaxado com esses exames”, diz Dejair.De acordo com a coordenadora do projeto, professora Simone Galerani Mossini, essa é apenas uma das etapas da iniciativa. “Nesta altura, nós estamos verificando como está a saúde dos produtores e dos membros de suas famílias. É uma etapa importante, mas na cidade de Marialva, sendo uma grande produtora de uva, é necessário que nós trabalhemos com a prevenção, antes de tudo”, destaca.O projeto acompanhará a saúde dos produtores ao longo dos próximos meses, fazendo outras coletas de sangue, glicose e urina, além de atuar na prevenção de doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: