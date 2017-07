Rio Branco do Sul e Piraquara recebem doações da Sanepar

Publicado em 13/07/2017 14:30

Representantes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) entregaram cerca de 3,8 mil peças de roupas e 425 cobertores a organizações dos municípios de Piraquara e de Rio Branco do Sul, na manhã desta quinta-feira (13). As doações foram feitas por empregados da Empresa que trabalham em Curitiba e Região Metropolitana, e arrecadadas durante a Campanha do Agasalho, promovida anualmente pela Companhia.Este ano foram beneficiadas a Associação de Moradores Nova Esperança, no Bairro Guarituba, em Piraquara, e o Lar Primavera, unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social e que se encontram sob guarda provisória do município de Rio Branco do Sul."Faz parte da vida do sanepariano esse momento de doação e dedicação", disse o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche. Ele e os demais diretores da Companhia entregaram, em nome de toda equipe, as doações ao presidente da Associação de Moradores Nova Esperança, Osmar Santos, e do assistente social de Rio Branco do Sul, Fernando Camara.A representante do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar), Silvana Aichinger, acompanhou a entrega.TRABALHO SOCIOAMBIENTAL - As comunidades e instituições que recebem os donativos são escolhidas a partir de uma avaliação prévia, feita pelas áreas da Companhia que desenvolvem trabalhos socioambientais com a população.Em Piraquara, a Associação Nova Esperança destinará os donativos a 600 famílias carentes. A Sanepar vem promovendo, na região, a implantação da rede de esgoto. Já em Rio Branco do Sul, a Sanepar atua desde 2012 no fornecimento de água tratada à população. O município faz parte da Região Metropolitana de Curitiba e possui expressiva taxa de crescimento populacional e baixo IDH.