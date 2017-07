Obras de alunos do Colégio Narciso Mendes retratam temas sociais

Publicado em 13/07/2017 11:20

Cerca de 300 estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Narciso Mendes, no bairro Xaxim, em Curitiba, apresentam nesta quinta-feira (13) aos colegas, familiares e professores uma exposição de quadros para retratar temas que eles mesmos escolheram. Prostituição, violência, corrupção, desigualdade e poluição estão em dezenas de obras que tiveram como inspiração artistas famosos como Poty Lazzarotto, Van Gogh e Cândido Portinari, entre outros.O professor responsável pela iniciativa, João Bosco, explica que a exposição envolve diversas disciplinas, como Artes, História, Sociologia, Filosofia e Geografia. "Trabalhamos inicialmente esses temas em sala, debatendo as visões e opiniões diferentes. Depois veio a fase de retratar isso com algumas técnicas artísticas para levantar uma discussão mais ampla dos diversos pontos de vista. E hoje os nossos alunos mostram o resultado para toda a comunidade escolar", explicou.O estudante Brenner Matheus, do 3º ano, autor de um trabalho sobre prostituição, defende que a sociedade não feche os olhos para os problemas. "Temos que manter os temas em debate, despertando a atenção de todos. Eu defendo que as pessoas se respeitem, independente da posição e do emprego que têm", comentou.A aluna Caroline Maranhão, do 2º ano, acredita que o empenho de todos, trabalhando em conjunto, é necessário para construir um mundo mais justo. "Escolhemos trabalhar o tema do tráfico de mulheres, essa mercantilização, para manter essa discussão viva, as causas e as consequências disso", explicou Caroline.O professor João Bosco avalia que os estudantes percebem que o papel deles é muito importante enquanto agentes de mudança da sociedade. "Eles têm a percepção de que podem e devem fazer a diferença para construir um mundo melhor", observou Bosco.A diretora da escola, Fabiane Costa Mello Miranda, disse que iniciativas como essa mantém a escola viva. "Os estudantes ficam muito empolgados e para nós, professores, é muito emocionante, ficamos bastante orgulhosos. É um dia especial", afirmou.Esta é a primeira exposição de artes plásticas dos estudantes do ensino médio do Narciso Mendes e o professor já planeja outras mostras semelhantes. "Percebemos que isso motiva os alunos, eles fazem os trabalhos com muita dedicação", disse Bosco.