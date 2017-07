Abertas as inscrições para o Vestibular dos Povos Indígenas

Publicado em 12/07/2017 16:46

O XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. A cada edição, uma das oito universidades públicas do Paraná organiza o processo seletivo e, neste ano, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) é a responsável, juntamente com a Comissão Universidade para os Índios (CUIA).As universidades estaduais destinam seis vagas cada uma para indígenas do Paraná, e a a Universidade Federal do Paraná (UFPR) oferta dez vagas para indígenas de todo território brasileiro. No total são 52 vagas, das quais 42 são destinadas às universidades estaduais do Paraná aos integrantes das comunidades indígenas localizadas no Estado. Todas as vagas são suplementares, ou seja, não são retiradas daquelas regulares oferecidas nos cursos.As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná (www.vestibular.uem.br/indigena) até o dia 31 de julho de 2017.O candidato deverá encaminhar a ficha de inscrição, questionário socioeducacional, carta de recomendação e autodeclaração e os demais documentos exigidos via Correios/Sedex com AR (Aviso de Recebimento), desde que a postagem ocorra até 31 de julho de 2017 (último dia de inscrição), para a Universidade Estadual de Maringá (Comissão Central do Vestibular Unificado) Avenida Colombo, 5790 - Zona 7 - CEP: 87020-900 - Maringá - PR.Ou poderá entregar os documentos para a inscrição nas universidades envolvidas neste processo. Na UFPR os documentos poderão ser entregues na Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação (Cepigrad/Prograd), localizada na Praça Santos Andrade, 50, Térreo - Centro – Curitiba/PR.As provas serão nos dias 01 e 02 de outubro, no Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira - Centro de Capacitação de Faxinal do Céu, na Avenida Faxinal do Céu, s/n, município de Pinhão – PR.No primeiro dia de prova será a avaliação oral da Língua Portuguesa. No dia seguinte, a prova será de Língua Portuguesa/Redação, Língua Portuguesa/Interpretação de textos, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol ou Inglês) ou Língua Indígena (Guarani ou Caingangue), Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química. Todas as informações sobre esse processo seletivo estão disponíveis no site: www.vestibular.uem.br/indigena