Secretaria da Cultura divulga nova Comissão do Profice

A Secretaria de Estado da Cultura finalizou o processo para a composição da nova Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Cprofice), com a eleição dos representantes da sociedade civil realizada em 1º de julho e a indicação dos demais membros pelo secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, no início do mês. A composição do novo conselho foi publicada no Diário Oficial do Estado Nº 9983 desta terça-feira (11/07) e está disponível no site www.cultura.pr.gov.br.Entre as funções da comissão estão a de elaborar os editais do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), aprovar os projetos selecionados pelas comissões técnicas, indicar os membros para compor as comissões técnicas e homologar o resultado final dos editais."Integrar a Comissão do Profice é uma grande responsabilidade e também um trabalho que exige muita dedicação. Por este motivo, os membros que indicamos possuem notório conhecimento e reputação ilibada e são as pessoas mais preparadas para analisar as questões relacionadas ao programa de forma clara e imparcial", disse o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. "Da mesma forma, agradecemos imensamente os representantes da sociedade civil, tanto das áreas artístico-culturais como os dirigentes municipais, que vão doar um tempo precioso para o Profice".COMPOSIÇÃO DA CPROFICE - Os membros titulares e respectivos suplentes pertencentes à comunidade artístico-cultural do Paraná foram escolhidos por meio de votação. Participaram da escolha duas entidades culturais que haviam feito prévia inscrição. A eleição aconteceu no Auditório Brasílio Itiberê, anexo à Secretaria de Estado da Cultura, em Curitiba, em 1º de julho. Foram eleitos como membros titulares Jeferson Ayetta de Miranda (Audiovisual), Thatianne Andréa da Silva (Artes Visuais). Bruna Machado Ferreira (Audiovisual) foi eleito como suplente.Os dez membros e suplentes indicados pelo secretário de Estado da Cultura são Maria Aparecida de Lima Gonçalves (Artes visuais); Ronald Yves Simon (Suplente); Priscila Pacheco dos Santos (Audiovisual) Carlos Alberto Cavalheiro (Suplente); José Tadeu Basso (Circo), Mayara Bonde (Suplente); Ailton da Silva Galvão (Dança), Áldice Lopes da Silva (Suplente); Regina Elena Saboia Iorio (Literatura, Livro e Leitura), que presidirá a comissão; Daniel Marcondes (Suplente); Alexandre Brasolim de Magalhães (Música), Lia Maria Amaral Carneiro (Suplente); Paulo Augusto Ogura (Ópera), Ingrid Kelly Dias Bozza (Suplente); Mário Barbosa Silva (Patrimônio Cultural, Material e Imaterial), José Augusto Gemba Rando (Suplente); Maria Fernanda Campelo Maranhão (Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares); Aline Galvão Nazato (Suplente); Benedito Izidoro Diniz (Teatro), Cleverson Luiz Cavalheiro (Suplente).Também compõem a CProfice dirigentes municipais de cultura. Em 19 de maio, durante o Encontro de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura do Paraná, foram eleitos entre seus pares o diretor de Cultura de Terra Boa, Luciney Molina Marques, como membro efetivo, e o secretário de Cultura de Londrina, Caio Julio Cesaro, como suplente.