Biblioteca Pública tem programação especial de férias para crianças

Publicado em 12/07/2017 14:40

A Biblioteca Pública do Paraná promove nos dias 18 e 19 (terça e quarta-feiras) o evento "Devorando histórias" — uma programação especial de férias voltada para crianças de 3 a 12 anos. As atividades acontecem na Seção Infantil, em vários horários, e incluem contação de histórias, rodas de leitura, brincadeiras, jogos e oficinas de confecção de brinquedos.A participação é gratuita e não há a necessidade de inscrição prévia. Veja a programação completa abaixo.Segundo Everton Leite, colaborador da Biblioteca e responsável pela programação, todas as atividades têm como tema central a figura do Lobo Mau e suas variações em diferentes histórias."A ideia é repensar personagens que conhecemos desde criança e pertencem ao nosso imaginário", diz. A Seção Infantil também promove, diariamente, o projeto "Hora do Conto" — seções de contação de histórias que acontecem de segunda a sexta-feira às 11h e às 15h, e aos sábados, às 11h.Programação:Dia 18 (terça-feira), 13h30 às 14h.Dia 19 (quarta-feira), 9h30 às 10h — Oficina Orelha do Lobo.Dia 18 (terça-feira), 14h às 14h20.Dia 19 (quarta-feira), 10h às 10h20 — Caça a história.Dia 18 (terça-feira), 14h20 às 14h40.Dia 19 (quarta-feira), 10h20 às 10h40 — História: O Lobinho e o Porco Mau.Dia 18 (terça-feira), 14h40 às 14h55.Dia 19 (quarta-feira) 10h40 às 10h55 — História: Os Lobos nas Paredes.Dia 18 (terça-feira), 15h às 15h15.Dia 19 (quarta-feira), 10h55 às 11h15 — Hora do Conto.Dia 18 (terça-feira), 15h15 às 15h30.Dia 19 (quarta-feira), 11h15 às 11h30 — Oficina: Fantoche do Lobo.SERVIÇO: Devorando histórias — programação de férias voltada para crianças de 3 a 12 anos.Dias 18 (a partir das 13h30) e 19 (a partir das 9h30), na Seção Infantil da BPP (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba, PR). Gratuito.Mais informações: (41) 3221-4980.