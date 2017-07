Escolas do Núcleo Regional de Educação de Cascavel recebem Prêmio de Gestão

Publicado em 11/07/2017 16:48

Escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel (região Oeste) receberam nesta terça-feira (11) o Prêmio de Gestão 2017. A premiação, concedida pelo Governo do Estado aos estabelecimentos de ensino que se destacam pela boa gestão e envolvimento da comunidade na administração, foi iniciada em 2015 e já está em sua terceira edição.Os vencedores do Núcleo de Cascavel foram o Colégio Estadual Monteiro Lobato, do município de Céu Azul, em primeiro lugar; na segunda colocação o colégio Maria Destéfani Griggio, de Cafelândia; e em terceiro lugar o colégio Marilis Faria Pirotelli, de Cascavel.A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, ressaltou a importância da boa gestão escolar para a melhoria dos índices educacionais no Estado. “Temos excelentes exemplos de gestão em nossas escolas e o prêmio é uma maneira de reconhecer e valorizar esse grande trabalho”, disse Ana Seres.Lilianne Blauth Baú, diretora do Monteiro Lobato, destacou o trabalho em equipe. “O prêmio é uma consequência do trabalho em equipe, que é o suporte da gestão democrática, bem como da participação de todos na tomada de decisões e implementação de ações dentro da nossa escola”, disse a diretora.Para definir onde aplicar os recursos da premiação, as escolas vão promover consultas junto com a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), Conselho Escolar, estudantes e comunidade escolar. O dinheiro pode ser utilizado para compra de materiais de consumo, pequenos reparos e outras despesas relacionadas à rotina das escolas.PARTICIPAÇÃO - O Prêmio de Gestão Escolar foi criado a fim de fortalecer a participação da comunidade no cotidiano pedagógico e financeiro das escolas paranaenses. Para participar do projeto as escolas precisam passar por 12 critérios, incluindo a entrega das prestações de contas em dia, cumprimento dos prazos, manutenção da rede física das escolas, além de projetos inovadores que reflitam na qualidade do processo de ensino e aprendizado. As escolas também precisam apresentar bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).A premiação faz parte do programa Minha Escola Tem Ação (Meta), da Secretaria estadual da Educação, que busca reduzir os índices de evasão e elevar a qualidade do ensino público por meio da gestão escolar participativa.REGIONAIS - Neste ano, o programa desenvolvido pela Secretaria premia escolas pertencentes aos Núcleos de Educação da Área Metropolitana Norte e Sul, de Jacarezinho, de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá, Loanda, Campo Mourão, Apucarana, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Telêmaco Borba e Irati.Em 2018, o Governo do Estado vai escolher a melhor gestão escolar do Paraná. Para a edição estadual serão elaborados novos critérios a serem cumpridos pelas escolas.70 ANOS – Na manhã desta terça-feira também aconteceu, na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), cerimônia para celebrar os setenta anos da Secretaria de Estado da Educação. A solenidade contou com a presença dos chefes dos 32 Núcleos Regionais da Educação (NREs), que estão na cidade para uma reunião de trabalho com a secretária Ana Seres, nesta terça e quarta-feira (12).Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: