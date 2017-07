Exposição Circonjecturas, no MON, terá performance musical neste sábado

Publicado em 11/07/2017 16:10

A exposição Circonjecturas, do artista Rafael Silveira, em cartaz no Museu Oscar Niemeyer (MON), terá uma atração a mais neste sábado (15). No local, às 16h, haverá uma performance da banda "Os Transtornados do Ritmo Antigo", da qual o artista faz parte. Em dois meses, a exposição já foi vista por 56 mil pessoas.No repertório da apresentação, que acontecerá na Sala 1 do MON, estão composições próprias da banda, que mistura jazz primitivo, rock e música étnica.Fundado em 2011, "Os Transtornados" tem a proposta de compor livremente, sem limites estéticos ou geográficos. Portanto, balcã e música cigana flertam com tango, música regional brasileira, jazz, rock n' roll e até o erudito.O grupo participou do Festivais como Psicodália(SC), Curitiba Rock Carnival, Ruído nas Ruínas, Expressões Curitibanas e Abril Pro Rock 2016 (Recife - PE). Recentemente, lançou seu primeiro álbum, prensado em vinil 12 polegadas.A banda é formada por Rafael Silveira (trumpete e voz); André Ribeiro (bandola e banjo); Fred Paegle (violino e voz); Mateus Azevedo (bateria, percusão e voz) e Toshiro San (baixo acústico e voz).EXPOSIÇÃO - "Circonjecturas" apresenta cerca de 50 obras, entre instalações inéditas, objetos cinéticos, molduras que se transformam em esculturas, bordados-objetos, além de pinturas, desenhos, gravuras, projeções e outros objetos representativos da produção do artista nos últimos anos. A curadoria é de Baixo Ribeiro, da galeria Choque Cultural, de São Paulo.A exposição fica em cartaz até dia 6 de agosto e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas-feiras, a entrada é gratuita para todos.SERVIÇO: Performance musical na exposição "Circonjecturas", com "Os Transtornados do Ritmo Antigo".Local: sala 1Sábado, 15/7, às 16hIngressos: R$16,00 e R$8,00 (meia-entrada)Museu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 99941 3350-4400www.museuoscarniemeyer.org.brSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: