Fomento Paraná contrata mais de R$ 24,8 milhões em microcrédito

Publicado em 11/07/2017 15:20

A Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, superou a marca de R$ 24,8 milhões contratados em operações de microcrédito no primeiro semestre deste ano. O valor é 13% superior ao contratado no mesmo período de 2016, quando foram contratados R$ 22 milhões na modalidade.



Em relação ao número de projetos apoiados, também houve crescimento. Foram 2.215 no primeiro semestre de 2017, número 2,8% superior ao mesmo período do ano passado (2.155 projetos).



Um dos empreendedores financiados é o cabeleireiro Valdeci Doroteo Ribeiro. Com 35 anos de profissão, ele trabalhou por mais de duas décadas no mesmo ponto na Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu. No início do ano, resolveu mudar para um novo ambiente, na mesma vizinhança.



Para reformar o novo local e atender melhor os clientes, contou com apoio da Fomento Paraná. “Nunca busco empréstimo ou financiamento. Mas um cliente me indicou e as condições foram excelentes”, lembra Doroteo.



Quem atendeu o empreendedor foi o agente de crédito de Foz do Iguaçu, Volnei Lampert. “Depois da visita inicial e a viabilidade do crédito, o processo saiu bem rápido”, afirma Lampert. Com o crédito, o cabeleireiro comprou equipamentos novos, reformou o local e adquiriu novos e mais confortáveis sofás para espera de clientes.



“Agora ficou muito mais bonito. Até corte feminino tenho feito por conta da atenção que o salão chama na rua”, comemora o empreendedor. Segundo ele, após a renovação, a clientela aumentou em 50%.



DESENVOLVIMENTO - Segundo um estudo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o microcrédito funciona como um motor da economia, aumentando o nível de atividade econômica dos municípios. De acordo com a pesquisa coordenada pela professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães, um aumento de 1% no valor contratado via microcrédito representa um aumento de 0,344 pontos percentuais no nível da atividade econômica de cada município.



“Isso comprova que o microcrédito aumenta o desenvolvimento dos municípios, gera empregos e faz a economia melhorar”, explica o diretor de mercado da Fomento Paraná, Luiz Renato Hauly. A Fomento Paraná já soma mais de R$ 200 milhões em operações de microcrédito concedidas desde 2011. São mais de 20 mil micro e pequenos empreendedores beneficiados.



Essas linhas atendem empreendedores autônomos (pessoa física) com crédito de até R$ 10 mil, ou até R$ 20 mil para microempresas com faturamento bruto de até R$ 360 mil ao ano.



O microcrédito da Fomento Paraná está disponível em todas as regiões do Estado, por meio de uma rede de agentes de crédito que atuam em salas do empreendedor, nas agências do trabalhador, prefeituras, associações comerciais e outros parceiros. Para verificar se o município possui agente de crédito credenciado basta acessar o endereço www.fomento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=234.



ORIENTADO - Diferente de instituições financeiras convencionais, a Fomento Paraná atua com crédito orientado. Isso significa que, além do dinheiro, o empreendedor tem o projeto de investimento analisado, é verificada a viabilidade e ele recebe orientação sobre a melhor forma de investir. As taxas de juros também são mais baixas que no mercado comercial e os financiamentos têm prazo de carência para começar a pagar.



A instituição concede taxas diferenciadas para empreendedores que fazem cursos de capacitação gerencial, que ajudam a aumentar a lucratividade e a reduzir o risco nos negócios. Um dos cursos é o Bom Negócio Paraná, ministrado pelas universidades estaduais. Também são aceitas capacitações do Sebrae-PR e outras entidades parceiras.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: