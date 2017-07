Richa entrega 207 novas viaturas para a polícia, bombeiros e defesa civil

Publicado em 11/07/2017 14:50

A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná receberam 207 novas viaturas. A entrega foi feita pelo governador Beto Richa nesta terça-feira (11), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os veículos serão distribuídos para todas as regiões, de acordo com planejamento da Secretaria da Segurança Pública.Esta foi a segunda grande entrega de viaturas realizada pelo Estado. Há duas semanas foram repassados 466 novos veículos para as forças de segurança, de um lote de 1.100 viaturas que estão sendo adquiridos pelo governo estadual. O investimento total é de R$ 112 milhões.Segundo Richa, mais um lote de viaturas será entregue até dezembro deste ano. Ele ressaltou que desde 2011 o Governo do Paraná aumentou a frota da segurança pública do Estado com 3 mil novas viaturas. "O Paraná demonstra na prática que o ajuste fiscal foi bem sucedido. Os investimentos são vigorosos, não só para a segurança pública, mas em todas as áreas essenciais para a população", disse o governador.- A distribuição dos veículos segue um planejamento técnico, explicou o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. "Os veículos do primeiro lote já estão em uso. Os entregues agora seguirão rapidamente para os municípios", disse.O delegado-geral da Polícia Civil, Júlio Reis, afirmou que as 100 novas viaturas descaracterizadas são fundamentais para o trabalho de investigação.O Corpo de Bombeiros distribuirá os veículos para todas as suas unidades, de acordo com o comandante da corporação, coronel Juceli Simiano Junior. "Os novos veículos asseguram que o nível de excelência que a população está acostumada a receber do Corpo de Bombeiros será mantida. A relação é direta entre a quantidade de equipamentos e a qualidade de atendimento prestado", afirmou.– Para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil foram entregues, além das 30 viaturas, 160 conjuntos de salvamento em águas rápidas (enxurradas, inundações, cabeça d'água), inclusive barcos, além de 192 conjuntos para busca e resgate em situações emergenciais decorrentes de desastres naturais, como desabamentos, deslizamentos, incêndios, furacões e vendavais. São embarcações de resgate, cabo de resgate, mosquetão de aço assimétrico, placa de ancoragem, bolsa impermeável, saco impermeável, capacete com lanterna e óculos de proteção, pistola pneumática, miniescavadeira, empilhadeira, entre outros.O investimento é de R$ 7,75 milhões. De acordo com o Chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Paraná, Coronel Elio os novos equipamentos serão entregues nas 15 regionais do órgão, para atender todo o estado.O governador Beto Richa ressaltou os investimentos feitos nos últimos anos em proteção e defesa civil, que tornaram o Paraná uma referência para o País. Os investimentos chegam a R$ 70 milhões desde 2011, dos quais R$ 40 milhões em andamento.- Acompanharam a entrega das novas viaturas o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato; o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Valdir Rossoni; os secretários estaduais da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e da Cultura, João Luiz Fiani; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Márcio Paulik, André Bueno, Mauro Moraes, Nelson Justus, Plauto Miró, Paulo Litro, Guto Silva, Alexandre Guimarães, José Schiavinato, Mara Lima, Cristina Silvestri, Pedro Lupion, Tiago Amaral, Alexandre Curi, Jonas Guimarães, Ricardo Arruda, Luis Raimundo Corti, Bernardo Carli, Tião Medeiros, Wilmar Reichembach, Fernando Scanavaca, Doutor Batista, Hussein Bakri, Marcio Nunes, Élio Rusch e Adelino Ribeiro.