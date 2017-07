Projeto orienta sobre convivência com deficientes visuais

Publicado em 11/07/2017 12:40

Desde o início de 2017, a equipe da Seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná percorre empresas e outras instituições (colégios, hospitais, etc.) orientando sobre a melhor maneira de proceder quando se convive com pessoas com deficiência visual.O projeto “Aprendendo a ver, ouvindo” tem como objetivo aproximar pessoas sem deficiência daqueles que enfrentam alguma dificuldade para enxergar, ouvir ou mesmo andar. O serviço é gratuito e basta agendar o encontro previamente junto à seção Braille da BPP. Em média, cada visita dura 2 horas.Além de uma palestra sobre como conversar, se aproximar, conduzir e se relacionar com pessoas com deficiência visual, os profissionais da BPP realizam simulações de audiodescrição — um recurso que consiste na narração, de forma clara e objetiva, de todas as informações que compreendemos visualmente e não estão contidas nos diálogos, como, por exemplo, expressões faciais e corporais.“As pessoas são convidadas a viver a experiência de quem tem alguma limitação visual. Vendamos todos e apresentamos um vídeo de formas diferentes: sem imagem (mas com som e audiodescrição) e, ao final, com a imagem. É uma forma de vivenciar a experiência do outro”, diz Cleomira Burdzinski, chefe da seção Braille da Biblioteca. Também são passadas noções básicas sobre o alfabeto Braille e outras questões relacionadas ao cotidiano de pessoas com deficiência visual, como a diferença da cor das bengalas que auxiliam na locomoção (verde, para baixa visão; vermelha e branca, para surdos e cegos).BRAILLE - Em atividade desde 1974, a Seção Braille da BPP oferece atendimento a pessoas com deficiência visual. No acervo, há 30 mil livros digitalizados (para a audição por meio de sintetizadores de voz), quatro mil livros falados (gravados em áudio no formato de CD), três mil livros em Braille e cerca de 60 filmes com audiodescrição.A Seção disponibiliza periódicos (revistas, boletins e folhetos), tocadores de MP3 e fones de ouvido, equipamentos de som, CDs, jogos adaptados, equipamentos para escrita e cálculo, máquinas de datilografia Braille, regletes, punções, sorobãs e equipamentos para ampliação de imagens e textos, além de computadores com sintetizadores de voz que possibilitam a audição do que está escrito na tela.Serviço:Projeto “Aprendendo a ver, ouvindo”Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba, PR)Agendamento na Seção Braille: (41) 3221-4985 / cleomirasouza@bpp.pr.gov.brHorários: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h; aos sábados, das 9h às 17hSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: