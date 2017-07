BRDE abre inscrições para apoio a projetos sociais, culturais e esportivos

Publicado em 11/07/2017 12:20

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) já está recebendo inscrições para apoio a projetos via leis de incentivos fiscais nos três estados do Sul. O prazo de cadastramento de projetos vai até 31 de outubro de 2017. As inscrições devem ser feitas somente por meio eletrônico, pelo portal www.brde.com.br , acessando o banner "Incentivos Fiscais" e em seguida o link "cadastre seu projeto".O BRDE apoia projetos sociais, culturais e esportivos com base na apuração do imposto a pagar. Em 2016, o Banco no Paraná apoiou 37 projetos por meio das leis de incentivos fiscais, no valor superior a R$ 2 milhões. São projetos que ajudam a mudar a realidade de milhares de crianças, jovens e adultos, proporcionando mais acesso a serviços de saúde, ao esporte e à cultura.Em 2016, entre outros projetos, O BRDE apoiou a equipe de esgrima em cadeiras de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Com o apoio, os 18 atletas da equipe disputam neste ano pelo menos dois campeonatos brasileiros da modalidade, além dos torneios regionais.A equipe de esgrima em cadeira de rodas disputa torneios e acumula medalhas há 11 anos. É considerada a maior e mais bem estruturada da modalidade no país. Alguns dos atletas disputam pela seleção brasileira da modalidade e participaram das Paralimpíadas Rio 2016, entre eles o bicampeão Clodoaldo Lima Zafatoski.Inscrições para apoio a projetos via leis de incentivos fiscaisPrazo de inscrição: 31 de outubro de 2017Como cadastrar o projeto: acesse o portal www.brde.com.br , clique no banner "Incentivos Fiscais" e em seguida no link "cadastre seu projeto".Podem receber apoio projetos que se enquadrem nos seguintes fundos e programas, de acorde com as respectivas leis:• Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON• Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS• Fundos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente• Fundo do Idoso• Lei Federal de Incentivo ao Esporte• Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)• Lei do Audiovisual