Unespar abre inscrições para o vestibular

Publicado em 11/07/2017 12:10

Está aberto o período de inscrição para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Os interessados em concorrer a uma das 1.746 vagas ofertadas pela instituição podem se inscrever até 12 de setembro exclusivamente pelo site www.vestibular.unespar.edu.br Além de preencher o formulário de inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 100 até 13 de setembro. Quem deseja isenção da taxa pode solicitá-la entre os 1º e 25 de agosto, seguindo os critérios disponíveis no edital do processo seletivo.A Unespar oferta 37 cursos de licenciatura e 30 de bacharelado. As vagas estão divididas nos câmpus de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, União da Vitória e, ainda, em dois câmpus de Curitiba, Faculdade de Artes do Paraná (FAP) e Embap – Escola de Música e Belas Artes do Paraná.Nesta edição, as provas do vestibular serão aplicadas no feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, uma quarta-feira. A decisão foi tomada para garantir que o concurso não ocorra na mesma data em que o Enem e vestibulares de outras instituições.Para marcar o início das inscrições, um dos eventos de lançamento aconteceu nesta segunda-feira (10) no Colégio Estadual de Paranavaí. Com a presença de autoridades universitárias, professores e estudantes do colégio, a coordenação geral da Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV) apresentou datas e procedimentos para participação no processo seletivo.A pró-reitora de Ensino de Graduação, professora Maria Simone Jacomini Novak, reforçou o convite para que os estudantes se inscrevam. "A Unespar propicia o desenvolvimento individual e social. Também destacamos a oportunidade que os estudantes têm de fazer uma universidade que é pública, gratuita, além do ensino, pesquisa e extensão de qualidade e que formam para a vida", afirmou.