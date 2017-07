Programa Paraná Cidadão vai atender a população de Paranavaí esta semana

Publicado em 10/07/2017 15:50

O Programa Criança e Adolescente Protegidos e a Feira Paraná Cidadão chegam a Paranavaí nesta semana. A partir desta quarta-feira (12), das 9 às 17 horas, crianças e adolescentes da cidade e região podem fazer carteiras de identidade com exclusividade.Eles devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, com a certidão de nascimento original ou cópia autenticada. As fotos para a confecção do documento serão feitas na hora. "As crianças também poderão fazer exames oftalmológicos nesse dia”, avisa Elias Gandour, coordenador geral da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Segundo ele, os exames oftalmológicos são uma conquista recente, fruto da parceria entre a Secretaria da Justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná; o Instituto de Identificação; a Associação Paranaense de Oftalmologia; o Conselho Brasileiro de Oftalmologia; e a Secretaria da Educação; e a Segurança Pública.Na quinta (13) e sexta (14), a população pode procurar os serviços oferecidos no Paraná Cidadão. Quem for ao Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, na Avenida Heitor de Alencar Furtado, 3260, em Paranavaí, vai ter a disposição cerca de 40 serviços, como confecção de documentos, cadastro nos programas de tarifa social de água e luz, orientação jurídica e de saúde."O grande objetivo do governador Beto Richa, com esse programa, é justamente levar o Governo do Estado para mais perto da população", diz o secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.O Paraná Cidadão é uma promoção do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, em parceria com as prefeituras, Secretarias de Estado e várias instituições.SERVIÇO - Criança e Adolescente Protegidos e Paraná Cidadão em ParanavaíData: 12, 13, 14 de julho (quarta, quinta e sexta-feira).Horário: das 9h às 17h.Local: Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca - Avenida Heitor de Alencar Furtado, 3260 – Paranavaí – Paraná.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: