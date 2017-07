Educação oferece oficinas de tecnologia no recesso escolar

Publicado em 10/07/2017 15:10

A Secretaria estadual da Educação está com inscrições abertas para oficinas de tecnologia para alunos, professores e comunidade. As atividades serão desenvolvidas de 17 a 21 durante o recesso escolar no Seed Lab da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), em Curitiba.As inscrições são gratuitas, sendo necessário levar materiais para as atividades somente nas oficinas “Crie o seu próprio Spinner” e “Criando um Agitador Magnético”. Os materiais são de baixo custo e estão listados na página oficial do evento. Os participantes podem levar suas criações para casa, no final das atividades.Interessados devem se inscrever no site seedlabjulho2017.vpeventos.com/ até o dia 16 de julho. Após efetuar a inscrição, é necessário selecionar uma das atividades listadas para confirmar a participação. A idade mínima para frequentar as oficinas é de oito anos.CRIATIVIDADE – As oficinas são promovidas dentro do projeto Seed Lab, desenvolvido pela DPTE, criado com o objetivo de implantar metodologias de aprendizado criativo e incentivar o uso de novas tecnologias no ambiente escolar.O projeto paranaense foi selecionado pela Fundação Lemann e pelo Instituto de Tecnologia da Universidade de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), por meio do Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2017, para ser acompanhado por pesquisadores do instituto americano.Em maio, o diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais, Eziquiel Menta, participou de reuniões com pesquisadores norte-americanos e visitou escolas nos EUA que trabalham com aprendizagem criativa. “Durante as visitas, observamos estudantes criando novas tecnologias sem o uso de microeletrônica, mas com materiais simples, utilizando conceitos criativos. Sabemos que no Paraná muitos dos nossos professores já experimentam atividades assim. Vamos aproveitar essas experiências e planejar estratégias para trabalhar essa metodologia com nossos alunos e professores para que possamos passar de consumidores de tecnologia para criadores de novas ideias”, destacou Menta.O Seed Lab integra o Movimento Maker, também conhecido como aprendizagem mão na massa, que propõe ensinar pessoas comuns a construírem, modificarem e consertarem objetos e projetos variados, por conta própria, utilizando tecnologia e criatividade.Estão disponíveis as seguintes oficinas:- Impressão 3D;- Crie o seu próprio Spinner;- Robótica com Lego;- Arduino Básico;- Bate Papo Robótico;- Circuito de Papel;- Programação por blocos com Scratch;- Criando instrumentos musicais com o Makey Makey;- Criando um Agitador Magnético (para professores de Química e de Ciências).SERVIÇO: Oficinas de Férias Seed Lab.Inscrições: Até o dia 16.Atividades: De 17 a 21.Site: seedlabjulho2017.vpeventos.com/Endereço: Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais - Rua Salvador Ferrante, 1651 - Boqueirão, Curitiba – Paraná.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: