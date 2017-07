Estado oferta cirurgias gratuitas para população do Norte Pioneiro

Publicado em 10/07/2017 13:20

A população do Norte Pioneiro recebe um mutirão de cirurgias eletivas. Até o fim do ano serão realizadas 600 operações de catarata e 400 vasculares e ginecológicas, todas bancadas pelo Governo do Estado. O mutirão foi anunciado pelo governador Beto Richa nesta segunda-feira (10), em Jacarezinho.Richa também confirmou um investimento de R$ 14,5 milhões para uma série de medidas que reforçam o atendimento à saúde na região. Entre elas está a construção de um Centro de Especialidades, em Jacarezinho, que atenderá a 22 municípios. A população também contará com uma clínica odontológica da Universidade do Norte Pioneiro (UENP), que ficará pronta em agosto.O Estado também vai aplicar recursos na reforma do hospital municipal de Carlópolis e em compra de equipamentos para a Santa Casa de Jacarezinho. Além disso, ampliará os repasses para apoio para as Santas Casas de Ribeirão Claro e de Siqueira Campos, e para o Hospital São Vicente de Paulo, em Tomazina. Também foi ampliado o repasse para a APAE de Jacarezinho – de R$ 360 mil para R$ 480 mil.- O governador destacou a posição favorável da saúde pública paranaense e citou a redução da mortalidade infantil, com os menores índices da história do Estado, e o serviço aeromédico, com 7.500 atendimentos a pacientes e de transporte de órgãos para transplante. "A saúde do Paraná é uma ilha quando comparada com os demais estados do Brasil", afirmou.Richa também ressaltou a importância do mutirão de cirurgias. Foram 66 mil procedimentos em todo o Paraná. "Somos o único estado do Brasil que faz cirurgias com recursos próprios, o que demonstra a situação financeira privilegiada em relação ao resto do País".- No Norte Pioneiro, lembrou o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, o mutirão tirará mil pessoas da fila de espera. "O governo investe para devolver a qualidade se vida às pessoas.O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo de Faria, lembrou que a cidade é polo na região e que tem vocação para ser o centro de serviços de educação e de saúde. "As medidas anunciadas são importantíssimas", afirmou.PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes; o vice-reitor da UENP, Fábio Antônio Neia Martini; o prefeito de Ribeirão Claro e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Mário Augusto Pereira; o prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouch; os deputados estaduais, Luiz Carlos Martins e Pedro Lupion.O Estado investirá R$ 9 milhões no Centro de Especialidade do Paraná, em Jacarezinho. A unidade ambulatorial ofertará, em um mesmo espaço, consultas, exames especializados e atendimento com equipe multidisciplinar.O programa foi criado no atual governo e já estão funcionando as unidades de Toledo, Pato Branco Cornélio Procópio, Apucarana, Francisco Beltrão e Medianeira. Outros quatro em obras: Guarapuava, Maringá, Londrina e Cascavel.A clínica odontológica da UENP é um investimento de R$ 7 milhões e ficará pronta em agosto. O novo prédio abrigará laboratórios, consultórios e demais espaços destinados às aulas práticas do recém-criado curso de odontologia da instituição. Já existem clínicas odontológicas nas universidades estaduais de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.