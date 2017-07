Mais de mil pessoas participam de corrida de rua da Rone

Publicado em 10/07/2017 11:32

Aproximadamente mil pessoas participaram neste domingo (09), em Curitiba, da 7ª edição da corrida de rua em comemoração ao 25 anos da Rone (Companhia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (Bope).Com percurso de sete quilômetros, a prova contou com policiais de várias unidades da PM, atletas profissionais e amadores. O governador Beto Richa prestigiou a prova e estava entre os corredores, assim como o comandante do Bope, tenente-coronel Hudson Leôncio Teixeira.O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, falou sobre o evento. "É essencial esta integração dos policiais militares com a comunidade, tornando a competição um momento de troca de experiências", disse.De acordo com o subcomandante do Bope, major Darany Luiz Alves de Oliveira, a participação da população enriquece ainda mais o evento. "É uma confraternização da Polícia Militar com a comunidade, demonstrando que o Batalhão de Operações Especiais busca estar próximo das pessoas", explica.A prova foi dividida em quatro categorias: Rone, destinada aos policiais militares desta subunidade; Bope, para demais integrantes do batalhão; Geral, reservada para todos os inscritos homens, e feminina. Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada receberam medalhas de participação e os três primeiros colocados em cada categoria que ganharam troféus.Os participantes também puderam conhecer um pouco do quartel da PM e visitar os estandes com materiais e equipamentos das seis subunidades do Bope.Em breve, o resultado da corrida estará disponível no site www.chiptiming.com.br/