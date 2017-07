Richa enaltece agricultura familiar na festa do queijo e do vinho coloniais

Publicado em 07/07/2017 23:30

O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (07) da abertura da 23ª Festa do Vinho e do Queijo, em Salgado Filho, no Sudoeste do Paraná. A festa é uma referência deste tipo de evento, com exposição e comercialização de produtos coloniais produzidos por cerca de 30 agroindústrias do município. Salgado Filho, com cerca de 4 mil habitantes, é o maior produtor de vinhos e queijos coloniais do Sudoeste. A festa, que acontece no Bosque Municipal, segue até domingo (09) e deve receber aproximadamente 30 mil visitantes.Richa destacou a força da agricultura no desenvolvimento do Estado. "Não há dúvida de que agricultura familiar é a base da economia do Paraná. A agricultura e o agronegócio têm salvo a balança comercial brasileira e, dentro deste contexto, o Paraná reconhece a importância deste segmento, em especial a agricultura familiar, que representa 85% das propriedades do Estado", disse o governador."Por isso, nós temos procurado de todas as formas apoiar a agricultura familiar, garantindo melhores condições de comercialização dos produtos para aumento da produtividade no campo, além de assegurar qualidade de vida aos nossos produtores. Hoje, a nossa presença aqui é para reforçar este compromisso" acrescentou Richa.Esta semana o Paraná lançou novos programas para fortalecimento da agricultura familiar e segurança alimentar, voltados à população socialmente mais vulnerável. O investimento soma R$ 43,6 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e do programa Pró-Rural. Mais de 4 mil pequenos produtores serão beneficiados.O prefeito do município, Helton Pedro Pfeifer, destacou que a festa, em sua 23a edição, foi construída ao longo dos anos com produtos de qualidade certificados pelos ministérios da Saúde e da Agricultura."Quero destacar a importância do nosso produtor e da nossa agroindústria pois a base da nossa festa é a gastronomia e através dela temos a oportunidade de comercializar os nossos produtos. Esta é a primeira vez que um governador do Estado visita o nosso evento, o que nos traz ainda mais orgulho e mostra a importância que ela dá à agricultura familiar do Paraná".- A festa do Queijo e do Vinho de Salgado Filho reúne, além de produtores rurais, expositores da indústria e do comércio de máquinas, equipamentos, veículos e serviços para o agronegócio.O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é um dos parceiros do evento. No estande do banco, os produtores rurais conhecem as linhas de créditos especiais para a agricultura.