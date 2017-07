Richa anuncia nova sede para a 3ª Cia do Batalhão de Fronteira

Publicado em 07/07/2017 18:10

O governador Beto Richa anunciou nesta sexta-feira (07) a construção de uma nova sede para a 3ª Companhia do Batalhão de Fronteiras (Bpfron), instalada em Santo Antônio do Sudoeste. Ele também repassou 33 viaturas policiais para os municípios da região. As medidas reforçam a atuação do BPfron, unidade da PM criada por Richa, que atua em 139 municípios na faixa de fronteira do Paraná.A construção da nova sede da 3ª Cia do BPfron receberá R$ 6,8 milhões. O governador afirmou que os investimentos em segurança são sistemáticos e destacou a contratação de 11 mil policiais e a ampliação da frota das polícias em 3 mil veículos. "Os policiais, assim como viaturas e equipamentos são enviados a municípios de todas as regiões, uma distribuição com critérios técnicos", disse.FROTA – O repasse das viaturas ao Sudoeste foi feita em Francisco Beltrão. Para a Polícia Militar foram entregues 18 veículos. Outros nove chegarão à região até o fim do mês. Francisco Beltrão recebeu três veículos para a PM. As demais irão para Boa Esperança do iguaçu, Manfrinópolis, Pinhal do São Bento, Francisco Beltrão, Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bom Jesus do Sul, Capanema, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Eneas Marques, Flor da Serra do Sul, Nova Esperança do Sudoeste e Pérola do Oeste.POLÍCIA CIVIL - Além disso, seis viaturas da Polícia Civil estão sendo encaminhadas para Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste, Capanema, Dois Vizinhos, Ampére e Barracão."Isso propicia tranquilidade para a população e também para o poder público. Segurança é prioridade", afirmou o prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana.NO PARANÁ - Na semana passada, foram repassadas pelo governador 184 viaturas para municípios da região Norte, Norte Pioneiro e Noroeste. Elas são do lote de 1.100 veículos comprados pelo Governo do Estado, dos quais 466 já entregues. As outras 634 seguirão, em breve, para municípios de todas as regiões.PRESENÇAS - Participaram da solenidade o comandante do 21º BPM, Major Edson Roberto Cechinel da Silva; o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; o chefe da Casa Militar, Coronel Elio de Oliveira Manoel; o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; o subcomandante-geral da PM, coronel Arildo Luís Dias; o subcomandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Mariano de Oliveira, os deputados estaduais Wilmar Reichembach, Paulo Litro e Luiz Kurt, e o prefeito de Coronel Vivida e presidente da AMOP, Frank Schavini.BOXinvestimentos em saúde, educação, esporte e culturaFrancisco Beltrão receberá diversas outras ações do Governo do Estado. Na solenidade de entrega das viaturas policiais, o governador Beto Richa autorizou o município a buscar R$ 8 milhões em financiamento junto ao Governo do Estado para investimentos em melhorias urbanas.Também foram anunciados investimentos do Estado em saúde, educação, esporte, habitação e desenvolvimento urbano, que somam R$ 3,4 milhões.São recursos destinados à compra de equipamentos para o Hospital Regional Walter Alberto Pecoits, compra de materiais para unidades de saúde, veículo para transporte sanitário, obras de reforma de escolas estaduais, recape asfáltico, construção de moradias e compra de material esportivo e incentivo à cultura.