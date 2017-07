Polícia Militar do Paraná forma novos soldados para atuação em todo Estado

Publicado em 07/07/2017 16:10

A Polícia Militar do Paraná realizou nesta sexta-feira (07) a formatura dos alunos do Curso de Formação de Soldados - turma 2016/2017, da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças. A solenidade foi na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.São 50 novos policiais militares, aptos a atuar em diferentes unidades da corporação. O comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortato, ressaltou o compromisso da instituição com a sociedade e com a formação destes novos soldados. “Eles estão prontos para o exercício profissional. Os profissionais optaram por entregar o seu melhor na defesa da sociedade”, disse.TEORIA E PRÁTICA - O Curso de Formação de Soldados desta turma começou em junho de 2016 e foi concluído após 1,5 mil horas de aulas teóricas e práticas. “Os alunos tiveram toda a fundamentação para a formação da profissão de policial militar no posto de soldado, no qual os prepara para o enfrentamento a todas as nossas demandas perante a comunidade”, explicou o comandante da Academia do Guatupê, tenente-coronel Mauro Celso Monteiro.Os alunos também participaram de algumas ações sociais, não só de policiamento comunitário, mas de integração com a sociedade.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: