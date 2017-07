Portal da Transparência ganha novas funcionalidades

Publicado em 07/07/2017 15:40

O Portal da Transparência do Estado do Paraná, ferramenta de comunicação que permite a fiscalização dos gastos públicos, ganhou funcionalidades que vão facilitar o acesso e a leitura das informações governamentais. Além de novos menus, o portal agora oferece aos usuários a possibilidade de gerar gráficos interativos para visualizar os dados sobre licitações, contratos e bens imóveis. Além disso, as despesas com a folha de pessoal foram detalhadas, permitindo saber o gasto mensal por quadro funcional ou instituição.A novidade, segundo a assessora do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, Luciana Becker, potencializa as pesquisas. “Agora é possível ter informações específicas, como por exemplo, a quantidade de licitações realizadas por determinado órgão ou a lista de imóveis que foram doados ao Estado. Já os gráficos são recursos intuitivos que facilitam a leitura das informações”, disse.Os usuários também podem exportar as consultas feitas no site para planilhas de dados, opção que antes não existia.SOCIAL - Além das novas ferramentas, o Portal da Transparência começa a utilizar nas próximas semanas a página do governo estadual no Facebook para divulgar informações do site. “A ideia é estimular a pesquisa e trazer novos leitores”, conta Luciane.Outra novidade é a disponibilização de informações específicas da área social do Governo do Estado, como a quantidade de programas e os investimentos em cada um deles, no portal.RECONHECIMENTO – Em junho deste ano, o Portal da Transparência do Estado foi reconhecido pelo Comitê de Olho na Transparência, organização formada por representantes de órgãos da sociedade civil, como um dos mais eficientes e ágeis do Paraná. De acordo com a avaliação da entidade, o portal leva, de forma rápida, informações descomplicadas aos cidadãos.ATUALIZAÇÃO – O portal da Transparência do Paraná foi lançado em 2012, e desde então passou por mudanças significativas. A versão atual entrou no ar em 2016 e se consolidou como uma importante ferramenta de comunicação entre o cidadão e governo. São cerca de 60 mil acessos mensais.O portal traz informações completas sobre as receitas e despesas do governo, dados sobre a folha de pagamento dos servidores, entre outras questões, em alinhamento pleno com a Lei de Acesso à Informação. O site inclui gráficos e links para facilitar o usuário na leitura dos dados.ACESSO – Para acessar as novas ferramentas, basta entrar no Portal da Transparência ( http://www.transparencia.pr.gov.br/ ) e clicar no menu Informações Gerais/Gráficos Interativos, localizado no canto superior direito da tela.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: