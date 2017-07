Santo Antônio do Sudoeste recebe moradias e obras em ruas e estrada

Publicado em 07/07/2017 13:50

Mais 150 famílias de Santo Antônio do Sudoeste receberam suas novas casas. As chaves das moradias do Residencial Parque das Imbaúvas foram entregues pelo governador Beto Richa nesta sexta-feira (7). Richa também inaugurou a pavimentação da estrada que liga a área urbana do município ao distrito de Marcianópolis, além da revitalização de outras vias.O empreendimento residencial, de R$ 5,3 milhões, foi construído em parceria pelo Governo do Estado, Governo Federal e prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste. Richa lembrou que agora chega a 304 o número de famílias de Santo Antônio do Sudoeste que receberam moradias nos últimos anos. Do total, 114 são casas rurais. “Proporcionalmente, é um dos municípios que mais recebeu investimentos em habitação”, disse ele.Famílias como as de Gilmar e Simone Chicatto, que têm dois filhos, e a de Pedro Schneider, deixam de pagar aluguel. “É um sonho que se realiza”, disse Gilmar. Em todo o Paraná já foram atendidas 105 mil famílias paranaenses, sendo 13 mil da área rural, nos últimos seis anos.O prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Zelírio Ferrari, ressaltou a importância dos investimentos, tanto na habitação como na estrada. “Estamos fazendo calçamentos e criando infraestrutura para o município. Os investimentos do Estado nos ajuda a avançar no desenvolvimento da nossa cidade”, disse ele.– O Estado destinou R$ 3 milhões, por meio de convênio da Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística e a prefeitura, para a pavimentação de 11 quilômetros de ruas e da estrada do distrito de Marcianópolis.O projeto faz parte dos 330 convênios assinados governo com municípios paranaenses para apoiar obras como a construção de pontes, pavimentação e recape asfáltico e sinalização de ruas e avenidas. O investimento total soma até agora R$ 140 milhões.O governador também autorizou a contratação de serviços de reparos e reformas para colégios estaduais (R$ 200 mil), convênios entre a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e a prefeitura para compra de equipamentos, revitalização de praça e recapeamento asfáltico, que somam R$ 400 mil, além de convênio entre a Secretaria da Saúde e o município para compra de um ônibus para transporte sanitário (R$ 450 mil). O município também recebeu uma nova viatura para a polícia.- Participaram das entregas o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, o superintendente regional da Caixa, Neivo Angnes, e os deputados estaduais Paulo Litro, Pedro Lupion e Wilmar Reichaembach.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: