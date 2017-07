Centros da Juventude têm projetos sociais desenvolvidos por adolescentes

Publicado em 10/07/2017 09:00

Depois que termina o turno escolar, muitos jovens, em Campo Largo, têm um compromisso diferente na agenda. Eles vão para o Centro da Juventude, localizado no bairro Bom Jesus. De segunda a sábado, uma média de 70 pessoas circulam pelo local. Desde 2011, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social entregou para municípios 24 Centros da Juventude em todo Estado.É neste espaço público de convivência que crianças e adolescentes têm acesso a diversas atividades culturais, esportivas e de lazer que promovem seu desenvolvimento social.Uma das atividades desenvolvidas nos centros é o projeto Agentes de Cidadania, que oferece uma bolsa-auxílio de R$ 150 por mês aos adolescentes que se propõem a realizar uma iniciativa e aplicá-la nas comunidades onde os Centros da Juventude estão instalados. Em dois anos, 540 adolescentes de todo Paraná já participaram do projeto, que recebeu um investimento de R$ 693 mil do governo estadual.Eloísa de Lara, de 17 anos, é Agente de Cidadania. Há três anos, ela conheceu o Centro de Juventude de Campo Largo por iniciativa da mãe. De lá para cá, a vida da adolescente mudou. Frequentando o centro, ela descobriu uma grande paixão: a dança.Muitos alunos já participavam do projeto Break Social - que oferece aulas de dança relacionada à cultura Hip-Hop -, quando o professor que ministrava as aulas teve que deixar o projeto. Essa foi a oportunidade para que a adolescente e o colega Keslyn Henrique dos Santos Chiquito, de 18 anos, tomassem a iniciativa de continuar o projeto.Foi assim que eles se tornaram Agentes de Cidadania, ao renascer o Break Social da garotada. O objetivo era atrair mais jovens para o universo da dança e impedir que tivessem contato com as drogas. Hoje, 20 alunos participam das oficinas de Break.“Quando entrei aqui, eu era bem quieta. Depois, comecei a conhecer outras pessoas, desenvolvi a questão da fala. Era muito estressada e ansiosa e o Break me ajudou a superar isso”, diz Eloísa.A adolescente conta que o resultado foi satisfatório até mesmo na escola. “Como a dança de rua exige uma série de movimentos, como mãos no chão, rodopios, saltos e corpo no ar, as táticas da coreografia também me ajudaram na concentração para as atividades escolares”.Keslyn, de 16 anos, já participava de outro projeto social antes de conhecer o Centro da Juventude. Como estava ultrapassando a idade máxima para frequentar o local, ele foi para o Centro da Juventude. “Foi incrível, quase todos os meus amigos vieram daqui”, relata Keslyn.Quatro vezes por semana o garoto frequenta o Centro em Campo Largo e participa do Break Social. Ele também desenvolve atividades relacionadas à assistência social. “Eu tinha um temperamento agitado. Agora já consigo desempenhar as atividades com mais calma”, afirma Keslyn, que estuda e é Jovem Aprendiz em uma empresa da cidade, na condição de assistente administrativo.A assistente social Edina Geremias da Silva acompanha as atividades dos jovens e relata que o compromisso dos dois adolescentes tem sido fundamental. “Eles estão no segundo ano de contrato. Levaram um ano desenvolvendo o projeto para que ele fosse colocado em prática. Nesse segundo ano, conseguiram fazer toda a trajetória”, conta Edina.O amadurecimento dos adolescentes também é outro fator que a assistente social destaca. “Tivemos uma reunião de pais em meados de fevereiro ou março. Foi nesse momento que os pais deram o retorno. São filhos que tiveram saltos qualitativos”, explica a assistente social.O coordenador do Centro da Juventude de Campo Largo, Fabiano Lapola, explica que muitos dos adolescentes que hoje frequentam o Centro da Juventude sofriam com evasão escolar. “Uma coisa que ajuda a reverter o quadro são os Agentes de Cidadania, que acabam voltando a estudar e conseguem recolocação no mercado de trabalho”, ressalta.Os jovens podem participar das atividades do Centro da Juventude de Campo Largo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 12h às 18h. Dentre as atividades culturais e esportivas, destacam-se as oficinas de teatro, de dança, Break, Jazz e Muay Thai. O adolescente também pode participar de mais de uma atividade. Já para os agentes de cidadania, os projetos estão voltados à proteção ao meio ambiente, proteção à pessoa idosa e à área de assistência social, por exemplo.Para ver os endereços dos demais Centros da Juventude no Paraná, clique aqui Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: