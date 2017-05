Estado capacita servidores de Agências do Trabalhador de dez municípios

Publicado em 08/05/2017 17:40

Os servidores das Agências do Trabalhador de dez municípios, de diversas regiões do Paraná, participaram nesta segunda-feira (8) de uma capacitação promovida pela Secretaria Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os servidores tiveram palestra da diretora da Escola de Educação em Direitos Humanos, Sônia Virmond, sobre a estrutura da secretaria e seus departamentos, conselhos e setores.O treinamento, realizado pela coordenadoria de Intermediação de Mão de Obra do Departamento do Trabalho da Secretaria da Justiça, tem o objetivo de padronizar os atendimentos e as orientações aos trabalhadores. Só em 2017, quase 400 servidores, de diversos municípios, já passaram pela formação.“Os servidores vão ajudar nos atendimentos das Agências e por isso estão recebendo a capacitação. Nosso objetivo é qualificar e padronizar todas as Agências do Estado para que possam realizar o melhor atendimento ao trabalhador”, disse o diretor do Departamento do Trabalho, Cícero Teixeira.Participaram os servidores das Agências dos municípios de Araucária; Pinhais; Campo Magro; Planalto; Marilena; Ubiratã; São Jorge do Ivaí; Vera do Cruz do Oeste; Iretama e Céu Azul.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: