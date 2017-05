Candidatos ao Conselho Estadual da Cultura devem se inscrever até sexta-feira

Publicado em 08/05/2017 17:10

Os delegados-candidatos indicados pelas macrorregiões e pelas entidades representativas das áreas artístico-culturais para concorrer a uma das vagas destinadas aos representantes da sociedade civil no Conselho Estadual da Cultura (Consec), devem efetuar a inscrição no período de 9 a 12 de maio para efetivar sua candidatura. A Eleição dos novos membros acontecerá em Conferência Estadual que acontece nas oito macrorregiões histórico-culturais do Estado, de 27 de maio a 11 de junho. O decreto, o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis em www.cultura.pr.gov.br Serão escolhidos os conselheiros titulares e respectivos suplentes, representantes das oito regiões histórico-culturais definidas no Decreto n.º 6161/2012, e os representantes das 10 áreas artístico-culturais: artes visuais; audiovisual; circo; ópera; teatro; dança; música; literatura, livro e leitura; patrimônio cultural material e imaterial; e manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura.Para concorrer a uma vaga no Consec os candidatos devem ser maiores de 18 anos, comprovar residência no Estado e estar inscritos no cadastro de agentes culturais do Paraná, como Pessoa Física ( www.sic.cultura.pr.gov.br ). Os candidatos das áreas culturais também devem pertencer à entidade representativa da área em que optou por se candidatar.Ocupantes de cargo em comissão na administração municipal, estadual ou federal não podem se candidatar.INDICADOS - Como etapa prévia da Conferência Estadual, os municípios escolheram seus delegados-candidatos por meio de encontros, reuniões, assembleias, conferências municipais ou intermunicipais e enviaram os nomes dos indicados por macrorregião.Para a eleição dos representantes das áreas artístico-culturais, foram habilitadas entidades representativas que fizeram o cadastramento para indicar os candidatos. A lista das entidades habilitadas está disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura.ELEITORES - Para votar nos candidatos, os eleitores devem ter idade mínima de 16 anos e também precisam fazer inscrição prévia até 19 de maio. O formulário está disponível no site www.cultura.pr.gov.br Confira AQUI o cronograma da Conferência Estadual de Cultura do Paraná 2017 -Eleições ConsecServiçoInscrição dos delegados-candidatos ao Conselho Estadual da Cultura (Consec)Prazo: de 9 a 12 de maio de 2017Formulário disponível em www.cultura.pr.gov.br Informações: 41 3321-4826 e 41 3321-4706