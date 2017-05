Inscrições para o 30º Prêmio de Ciência e Tecnologia encerram dia 26

Publicado em 08/05/2017 15:40

Termina em 26 de maio o prazo de inscrições para o 30º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia. Os vencedores recebem um certificado e valor em dinheiro que varia de R$ 11.568,29 a R$ 34.704,88, de acordo com a categoria. As áreas de estudo são ciências humanas e sociais e ciências agrárias. O resultado será anunciado em novembro.As categorias são pesquisador, pesquisador-extensionista, estudantes de graduação, inventor independente e jornalista. O objetivo do prêmio é estimular a pesquisa e inovação no meio acadêmico, estimular estudantes de graduação, inventores independente e jornalistas, que produzam matérias de divulgação científica.A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é a responsável pela organização e execução do prêmio. A avaliação dos concorrentes é feita por especialistas em cada área do conhecimento, provenientes dos programas de excelência em pós-graduação nas diferentes áreas, de outros estados.As inscrições e envio da documentação exigida devem ser feitos até 26 de maio, exclusivamente, pelo e-mail premiocet@seti.pr.gov.br . Mais informações sobre a 30ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia podem ser obtidas no site www.seti.pr.gov.br Confira os critérios da participação:Pesquisador: profissional que esteja vinculado a uma instituição de ensino superior ou de pesquisa do Estado do Paraná; Pesquisador-extensionista: profissional que esteja vinculado a uma instituição de ensino superior ou de Pesquisa e Extensão do Estado do Paraná; Estudante de graduação: estudante regularmente matriculado em curso ofertado em Instituição de Ensino Superior do Estado do Paraná; Inventor Independente: pessoa física, residente no Paraná, sem vínculo com instituição, sem ocupação efetiva, cargo militar e/ou emprego público; Jornalista Científico: pessoa física, residente no Paraná, trabalhando em um veículo no Estado.Os premiados receberão certificado e prêmio em dinheiro, com base nos vencimentos de professor titular em regime de dedicação exclusiva, incluindo a gratificação de incentivo à titularidade de doutor, da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná.PREMIAÇÕES:Pesquisador – R$ 34.704,88Extensionista – R$ 34.704,88Inventor Independente – R$ 13.881,95Jornalista – R$ 13.881,95Estudante de Graduação – R$ 11.568,29Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: