Copel Energia lança aplicativo para mercado livre

Publicado em 08/05/2017 14:57

A Copel Energia, comercializadora do Grupo Copel, lançou um aplicativo mobile para o mercado livre de energia. O sistema é gratuito e já está disponível na loja Google Play para usuários do sistema operacional Android. Para usuários IOS, a previsão é de que esteja disponível na loja virtual Apple Store até o fim do mês.O aplicativo permite a futuros clientes livres simularem descontos potenciais ao migrarem para o mercado livre. “Acreditamos que seja o primeiro aplicativo do mercado a fornecer essa possibilidade. Qualquer consumidor, de qualquer distribuidora do País, pode simular sua potencial economia ao migrar para o ambiente de contratação livre”, destaca o diretor-presidente da Copel Energia, Franklin Miguel.Para fazer a simulação, basta o usuário inserir dados da sua conta de energia na aba “Simulador” do menu do aplicativo. “É necessário escolher a distribuidora de energia, tensão, modalidade tarifária, além de informar consumo e demanda”, detalha o diretor. Caso o usuário deseje solicitar um orçamento preciso, deve encaminhar os mesmos dados pelo próprio aplicativo.As demais funcionalidades do sistema incluem indicadores do mercado de energia, notícias do setor, avisos de leilões, informações sobre serviços prestados pela Copel Energia e dados institucionais da empresa.A contratação de energia no mercado livre garante diversas vantagens para consumidores que integram o perfil desta modalidade, como liberdade para negociar preços e condições contratuais, vantagens em relação à tarifa de energia fixada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e compra de volumes de energia adequados ao perfil de consumo. O mercado competitivo promove redução de preços e aumento da eficiência, o que possibilita diminuição dos gastos com eletricidade.Neste mês de maio, a Copel Energia completa um ano. “A empresa foi criada com o objetivo de atrair e manter dentro do Grupo Copel clientes que optam por migrar para o mercado livre. Neste primeiro ano de empresa, conquistamos clientes importantes por meio da confiança em nossos serviços”, reforça Franklin.PÚBLICO-ALVO - Estão aptos a participar do ambiente de contratação livre de energia, consumidores que têm demanda contratada de no mínimo 3.000 kW e conexão à rede elétrica feita após 7 de julho de 1995. Esse público pode tornar-se Consumidor Livre, adquirir energia no mercado livre e escolher seu fornecedor.A partir de 1º de janeiro de 2019, todos os consumidores com demanda contratada acima de 3.000 kW, independente da data de conexão com a rede elétrica, poderão adquirir energia no mercado livre e escolher seu fornecedor.Consumidores que tiverem demanda contratada de no mínimo 500 kW podem tornar-se Consumidor Especial, adquirir energia no mercado livre e escolher seu fornecedor. Mas, neste caso, o fornecedor deve entregar Energia Incentivada, ou seja, aquela produzida por usinas eólicas, solares, de biomassa ou hidrelétricas de potência inferior ou igual a 50.000 kW.COPEL ENERGIA - É subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia, empresa que atua em geração, transmissão e distribuição, além de telecomunicações. A Copel Energia – ou Copel Comercialização S.A. – surgiu em 2016 com o objetivo de atender os diversos agentes do mercado de energia a partir da ampla experiência do Grupo Copel. A subsidiária atua basicamente em três frentes: comercialização no mercado livre de energia, consultoria para consumidores e serviços para produtores. Mais informações: www.copelenergia.com.br Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: