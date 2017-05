Fabrício Carpinejar participa do projeto Um escritor na Biblioteca

Publicado em 08/05/2017 14:40

O poeta e cronista Fabrício Carpinejar é o próximo convidado do projeto Um Escritor na Biblioteca. O evento acontece em 16 de maio, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.Nascido em Caxias do Sul (RS), Carpinejar tem 44 anos e vive em Porto Alegre desde a infância. É formado em Jornalismo e é mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Iniciou sua carreira literária em 1998, com o livro de poesia As solas do sol, pelo qual recebeu o Prêmio Nacional Fernando Pessoa, da União Brasileira de Escritores. Hoje tem 40 obras publicadas e vendeu mais de 250 mil exemplares de livros, nos mais diversos gêneros — do infantojuvenil à reportagem.Nos últimos anos tem se notabilizado como cronista. Em 2009, seu livro Canalha! foi o vencedor do Prêmio Jabuti, na categoria Contos/Crônicas. Sua obra está traduzida na Alemanha, Itália e França. Carpinejar é colunista do jornal Zero Hora e mantém um blog no jornal O Globo. O trabalho dele mais recente é a antologia Amizade também é amor. O livro traz mais de 100 crônicas que combinam reflexões sobre companheirismo, humor e lembranças.O escritor também atua na televisão. De 2012 a 2016, apresentou o talk show A máquina, exibido na Rede Gazeta. Hoje colabora com o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Carpinejar ainda movimenta milhares de seguidores e fãs nas redes sociais.O PROJETO - Criado na década de 1980, o projeto Um escritor na Biblioteca foi retomado em 2011. Cada nova edição traz um autor da literatura brasileira contemporânea para um bate-papo. Sempre com a presença de um mediador, os escritores são instigados a falar sobre temas variados, como processo criativo, hábitos de leitura e livros essenciais. A primeira pergunta é sobre a relação do convidado com as bibliotecas.Os bate-papos são gravados e veiculados no Cândido, o jornal mensal da Biblioteca Pública, e posteriormente publicados em formato de livro. Mais de 40 autores já participaram do projeto, entre eles Reinaldo Moraes, Milton Hatoum, Sérgio Sant'Anna, Luci Collin, Silviano Santiago, Roberto Gomes, Marçal Aquino, Joca Terron e Domingos Pellegrini.ServiçoUm escritor na Biblioteca, com Fabrício Carpinejar16 de maio (terça-feira), a partir das 19h30Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba)Entrada francaInformações: (41) 3221-4917