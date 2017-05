Técnicos de enfermagem que atuam no sistema prisional passam por capacitação

Publicado em 08/05/2017 12:58

O setor de Epidemiologia do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara, promoveu uma capacitação para os técnicos de enfermagem que atuam nas unidades prisionais de Curitiba e Região Metropolitana.O objetivo da capacitação, realizada na semana passada, foi formar e atualizar multiplicadores para a implementação do diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais, utilizando metodologia rápida e aconselhamento.Para a enfermeira Lillian Zanchettin, do Complexo Médico Penal (CMP) e do setor de epidemiologia do Depen, a possibilidade da realização do teste rápido nas próprias unidades penais proporciona mais segurança, comodidade e acessibilidade aos apenados. "A iniciativa irá ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento a estes agravos que são prevalentes nesta população", explica a enfermeira.Além do treinamento teórico e técnico, também foram repassadas orientações de como devem ser tratados os pacientes, antes e depois do teste, caso o resultado seja positivo.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: