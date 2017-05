Em cinco anos, Bom Negócio Paraná capacita mais de 23 mil pessoas

Publicado em 08/05/2017 12:10

Desde 2012, ano em que foi criado, o Bom Negócio Paraná – programa do governo estadual que oferece treinamentos e consultorias gratuitas para empreendedores – capacitou 23.509 pessoas em todo o Paraná. Uma delas é a empresária Marili Lucia Becker dos Reis, que tem uma clínica de estética em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Só no município, conhecido como a capital nacional da louça, 350 pessoas já fizeram o treinamento.Marili conta que durante o curso, que tem carga de 66 horas, aprendeu a lidar melhor com o cliente. “Graças ao treinamento que tive, consegui manter por mais tempo os consumidores no meu estabelecimento. Assim que um tratamento termina, por exemplo, eu já ofereço outro”, comenta. “Também comecei a procurar profissionais mais qualificados para trabalhar comigo e a me atualizar com mais frequência”, acrescenta.PROGRAMA – O Bom Negócio Paraná, ao capacitar empreendedores, tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento econômico e social dos municípios do Paraná. “Mas, apesar de ser focado em empresários, todo o cidadão que queira montar um negócio também pode se capacitar”, explica Sandra Ferreira, assessora de Projetos Estratégicos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.O público, segundo Sandra, é bem diversificado. “Não tem um perfil predominante no curso. Há desde aquela senhorinha que faz pão ou vende pipoca até o profissional com mestrado ou doutorado”, relata. “Por ser um curso de qualidade e ter grande credibilidade, a aceitação tem sido muito boa entre todos”, complementa.GRADE - O programa, na modalidade presencial e a distância, é composto pelos módulos de Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão Estratégica. No EaD, além das matérias oferecidas no presencial, há ainda um módulo especial de Introdução ao Ambiente Virtual, que dá ao aluno informações sobre como trabalhar no ambiente virtual.Ao todo, 14 núcleos – distribuídos nas setes universidades estaduais do Paraná – oferecem o curso. São os recém-formados dos cursos de economia, contábeis e administração que ministram as aulas, sempre supervisionados por professores. Alguns graduandos das instituições também colaboram com o programa, dando apoio às atividades e respondendo às dúvidas dos alunos por meio das salas de bate papo.FINANCIAMENTO – O curso também dá ao empreendedor acesso a financiamentos mais baratos, com juros a partir de 1,26% ao mês (um dos mais baixos do país) junto à Fomento Paraná, instituição financeira do governo estadual. As faixas de financiamento variam de R$ 300 a R$ 3 milhões, conforme a capacidade de cada pessoa. O prazo de pagamento vai de 12 a 60 meses.O empresário Amarildo Juliano Bonato, que tem um escritório de contabilidade também em Campo Largo, emprestou R$ 5 mil logo depois que terminou o curso, no final de 2015. “Peguei o montante para pagar em 36 vezes, e os juros finais vão ser algo em torno de R$600. Se eu tivesse feito o empréstimo no mercado de capital, os juros, com certeza, teriam sido mais do que o dobro”, afirma.Bonato relata que os recursos captados por meio de financiamento foram usados para a aquisição de mobiliário para o escritório. “Comprei computador e algumas mobílias para a minha empresa. Deu para economizar bastante”, conta. “Hoje tenho até um estagiário”, complementa ele.(BOX)Meta para este ano é capacitar mais 5400 paranaensesA meta para 2017, segundo Sandra Ferreira, assessora de Projetos Estratégicos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é capacitar mais 5.400 estudantes no Programa Bom Negócio Paraná. “A ideia é que cada um dos 36 professores treinem 50 alunos presencialmente e 150 na modalidade EaD”, conta.Desde 2012, governo estadual investiu R$ 11,2 milhões no programa, que alcança 361 municípios do Paraná. Hoje, há turmas presenciais abertas nas setes unidades do Estado. Já na modalidade EaD há apenas duas, ofertadas na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e na Universidade Estadual de Maringá (UEM).As inscrições para os programas a distância das outras cinco instituições do Estado já estão abertas e podem ser feitas no site do programa Bom Negócio Paraná ( http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=290 ). As aulas iniciam entre junho e julho.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: