Tecpar promove curso sobre tratamento da não conformidade

O Tecpar Educação, divisão do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) responsável por produzir conteúdos para qualificação profissional, promove, no dia 19 de maio, o curso "Tratamento da Não Conformidade". As inscrições estão abertas.Realizado em participação com o Paraná Metrologia, o curso tem como objetivo orientar os participantes a conduzirem trabalhos de verificação e registro das não conformidades e aplicar as ações corretivas e preventivas necessárias. Na sequência, os participantes desenvolverão atividades de melhoria em laboratórios de ensaios e de calibração.O conteúdo, voltado a profissionais que atuam em laboratórios, vai explorar o controle de trabalhos de ensaios e calibração não conforme; a análise de causa-raiz; o monitoramento, a seleção e implementação de ações corretivas; e as auditorias adicionais.O curso acontece no dia 19 de maio, das 8h às 17h, no campus CIC do Tecpar, que fica na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, na Cidade Industrial de Curitiba. As inscrições custam R$ 475 e podem ser feitas pelo e-mail cursos@paranametrologia.org.br . Mais informações podem ser obtidas pelo site www.paranametrologia.org.br e pelo telefone (41) 3362-6622.TecparO Tecpar é uma empresa pública do Governo do Estado que tem 76 anos de atividade. Os negócios do instituto são divididos em quatro grandes unidades: Soluções Tecnológicas, para dar apoio às empresas que buscam inovar; Empreendedorismo Tecnológico Inovador, com suas incubadoras tecnológicas e com os parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico da Saúde; Educação, com qualificação para o mercado privado e ainda com desenvolvimento de capacitações para servidores municipais de prefeituras paranaenses; e Indústria Farmacêutica e Biotecnológica, com desenvolvimento e produção de kits diagnósticos veterinários, vacina antirrábica e produção de medicamentos de alto valor agregado para a saúde pública brasileira.Além disso, o instituto atende demandas do Governo do Estado – é executor de projetos na área de energias renováveis e empreendedorismo tecnológico.Saiba mais sobre o instituto em www.tecpar.br ServiçoCurso "Tratamento da Não Conformidade"Data: 19 de maioHorário: das 8h às 17hInvestimento: R$ 475Local: Câmpus CIC do Tecpar (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Cidade Industrial de Curitiba)Inscrições: cursos@paranametrologia.org.br Informações: Pelo site www.paranametrologia.org.br e pelo telefone (41) 3362-6622