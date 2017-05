Profissionais e gestores da Saúde se comprometem a reduzir mortalidade infantil

Publicado em 05/05/2017 17:50

Os profissionais e gestores da Saúde que participaram do 6º Encontro Mãe Paranaense, em Curitiba, finalizado nesta sexta-feira (5), se comprometeram a ampliar a redução da mortalidade infantil no Estado para atingir índices menores que 10. Atualmente, a média estadual é de 10,49 mortes de bebês por 1000 nascidos vivos, o menor índice da história da saúde pública paranaense.“Estamos reduzindo a mortalidade materno-infantil sistematicamente, mas é preciso fazer mais. Reduzir a mortalidade infantil a um dígito é uma meta viável, mas que só será alcançada com o comprometimento de todos, com ações coordenadas em todos os pontos de atenção à saúde”, disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.Durante a abertura do Encontro, a diretora da 12ª Regional de Saúde, Cregair de Oliveira, e a gestora do município de Tapira, Andrea Batista Alves, assinaram um Termo de Compromisso e Responsabilidade em baixar os índices do município e da região, que atualmente estão acima da média estadual.“O documento é simbólico, mas esse é o objetivo de todos os profissionais que atuam na área materno-infantil. É importante ter uma meta estabelecida, o que nos motiva a aperfeiçoar cada vez mais os processos de trabalho para evitar mortes”, disse Cregair.OFICINAS – O desafio de reduzir a mortalidade infantil no Estado foi reforçado durante as oficinas de atualização dos protocolos da Rede Mãe Paranaense durante os dois dias do encontro. Médicos e enfermeiros de Unidades de Saúde municipais, dos centros Mãe Paranaense e hospitais da rede tiveram acesso aos dados epidemiológicos da atenção materno-infantil do Estado e a novos protocolos de atuação.Uma das novidades deste ano é o Manual de Gestão de Caso. Um instrumento que vai permitir sistematizar a atenção às gestantes identificadas como de risco intermediário e alto risco, como gestantes indígenas (risco intermediário) ou mulheres hipertensas e diabéticas.“O manual oferece às equipes uma série de critérios para avaliar a condição de saúde das gestantes e um plano de intervenção para evitar que o quadro se agrave, quando necessário”, explicou o superintendente de Atenção à Saúde da secretaria estadual, Juliano Gevaerd.O diretor do Departamento de Atenção Básica de Araucária, Alexandro Radin, participou dos seis encontros Mãe Paranaense e diz que o apoio do Estado tem sido fundamental para ampliar resultados. “Desde o início do ano estamos empenhados em diminuir as taxas de mortalidade e cuidar das duas vidas que somos responsáveis: a da mãe e do bebê. Os índices de Araucária já estão abaixo do nível, 8,4. Com a parceria entre o Estado e as regionais, esperamos diminuir ainda mais”, falou.ENCONTRO MÃE PARANAENSE – A secretária municipal de Saúde de Terra Boa, Márcia Zambon, participa há três anos do encontro e conta que em sua região os índices eram alarmantes. “Antes, o índice era muito alto, tínhamos problemas com os prestadores e hospitais. As ações implantadas com a Rede Mãe Paranaense fizeram a diferença. Hoje sabemos que é possível reduzir para um dígito e vamos colocar toda nossa força e garra para conseguir”, destacou.A enfermeira da Unidade Básica de Saúde de Florestópolis, Cibele Furlaneto Camargo, participou pela primeira vez do encontrou. “Os temas abordados são os mesmos que enfrentamos em nosso dia a dia na unidade de saúde. Saio daqui motivada e pronta para repassar o conteúdo aos colegas de trabalho. Aceitamos o desafio e vamos melhorar ainda mais a qualidade de saúde das nossas gestantes”, ressaltou.“Participei de todos os encontros e sei que seguindo os protocolos da Rede é possível sim diminuir nossos índices. A Atenção Primária também precisa estar pronta para diagnosticar e encaminhar, se necessário, os casos de médio e alto risco”, afirmou a obstetra do município de Santa Cecília do Pavão, Érika Ashakura.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: